癒しの“こうかは　ばつぐんだ！”　めちゃかわ「イーブイ東京ばな奈」が期間限定で復活、ハート付きはいいことあるかも！

スイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」から、「イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味」が2026年1月14日から4月19日頃までの期間限定で販売される。

『赤・緑』から30年！ アニバーサリー企画に期待大

世界中で大人気のゲーム『ポケットモンスター』。その始まりは、1996（平成8）年2月27日に発売されたゲームボーイ用RPG『ポケットモンスター 赤・緑』。2026年に『ポケモン』は30周年を迎える。アニバーサリーイヤーを記念した企画が続々と発表されていて、『ポケモン』好きにとって楽しい1年となりそうだ。筆者は1999（平成11）年に発売された、いわゆる第2世代の『ポケットモンスター 金・銀』をやり込んだので、その頃の作画のピカチュウを公式の30周年が始まる告知動画で見て懐かしい気持ちに。

4年ぶりに復活！ 大人気イーブイの「東京ばな奈」

東京土産の定番「東京ばな奈」と『ポケモン』がコラボしたスイーツシリーズ「ポケモン東京ばな奈」も、『ポケモン』30周年をお祝い。2020年に発売された第1弾「ピカチュウ東京ばな奈」に続き、2021年に登場した「イーブイ東京ばな奈」が4年ぶりに販売される。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味

イーブイは『ポケットモンスター 赤・緑』から登場している、シリーズ屈指の人気ポケモン。2018（平成30）年には、イーブイを相棒にして一緒に冒険することができるゲーム『ポケットモンスター Let’s Go! イーブイ』も発売されたほど。

イーブイが人気の理由は、可愛らしい見た目もさることながら、進化先が8つとポケモンの中で一番多いことから、自分の好きなタイプを選んで進化させられるワクワク感があることだろう。進化する条件が“懐いている状態”である進化先のエーフィ、ブラッキーに進化すると、イーブイが私を信頼してくれていたのだ、と分かって子供心に嬉しかったことを覚えている。

イーブイの“もふもふ”が伝わってくるかも！ ハート付きはラッキー

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味

愛くるしいイーブイ模様で焼きあげた「イーブイ東京ばな奈」は、幸せいっぱいの“もふもふ”をテーマにした“キャラメルモフアート味”。もふもふしたイーブイのように柔らかなチョコ風味のスポンジケーキに、もふもふの泡が印象的なキャラメルマキアートをイメージした、キャラメルマキアート味のバナナカスタードクリームが入っている。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味

スポンジケーキの模様は6種類で、ごきげんな表情のイーブイ達に癒されること間違いなし。中でも“ハート付きイーブイ”は、ときどきしか出現しないので、出会えたらいいことがあるかも！ 販売場所は「東京駅一番街」にあるショップ『東京ばな奈s』や、「東京ギフトパレット」や羽田空港にあるショップ『東京ばな奈ワールド』など。最新の販売状況は公式サイトからチェックしよう。

イーブイ東京ばな奈「見ぃつけたっ」キャラメルモフアート味 8個入 1512円（税込み）

【画像】もふもふイーブイの表情は6種類！ “キャラメルモフアート味”の「イーブイ東京ばな奈」（4枚）