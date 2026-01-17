群馬県のマスコットキャラクターである「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。今回はそんなぐんまちゃんに関するクイズを出題します。

群馬県を代表するマスコットキャラクター「ぐんまちゃん」。馬をモチーフにしたかわいらしいフォルムが人気を博しています。ぐんまちゃんについて、あなたはどこまで知っているでしょうか。

ぐんまちゃんの誕生日はいつ？

・1月1日
・2月22日
・3月3日
・10月10日

正解：2月22日

正解は「2月22日」でした。

▼解説
ぐんまちゃんオフィシャルサイトによると、「2月22日」とプロフィールに書かれています。

※本クイズは、「ぐんまちゃんオフィシャルサイト」の内容を基にAll About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)