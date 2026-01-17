ＤｅＮＡは１７日、三嶋一輝投手が現役引退することを発表した。

三嶋は昨オフ、球団から構想外となったが、現役続行を目指して移籍先を模索していた。

三嶋は２０１３年にドラフト２位で入団。１年目から先発ローテ入りし、球団史上３９年ぶりにルーキーとしてオールスター出場。その後はリリーフに主戦場を移し、クローザーやセットアッパーなどさまざまな役割を果たした。

また、国指定難病「黄色靭帯骨化症」を発症後も現役を続け、同じ病気となった他球団の選手たちにも勇気を与えた。

球団は長くチームを支えた功労者に対して、３月１４日のオープン戦（対ソフトバンク）で、引退セレモニーの実施を予定している。

▽三嶋のコメント

「この度、引退することを決意いたしました。２０１３年から１３年間大変お世話になりました。横浜ＤｅＮＡベイスターズの関係者の皆さま、ファンの皆さま、こんな私を支えていただき、熱い声援を送ってくださったことは一生忘れません

野球選手、投手として一生懸命に腕を振ってきました。野球人生のなかで、先発、中継ぎ、抑え、そして難病も経験しました。皆さまから期待されていたなかで、期待に添えない結果となり、ご迷惑もおかけしましたが、それでも優しく、時には厳しく親身になってくれた方々にもたくさん出会えました。野球選手として様々なことを学ばせていただき、とても濃く、長かったと感じる１３年間でした。

横浜ＤｅＮＡベイスターズで野球ができて、皆さまと出会えたことが私にとって幸せな時間であり、生涯の宝物です。ありがとうございました」