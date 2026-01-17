株式会社ドワンゴが提供する総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では、『ウルトラジャンプ』（集英社刊）で連載中の『岩元先輩ノ推薦』（椎橋寛/集英社）のアニメ化を記念し、2026年1月17日(土) 〜 1月26日(月)の期間、著者の椎橋寛氏の過去作品36巻が各77円（税込）となるキャンペーンを独占開催する。対象となるのは『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』全25巻や、同作の15周年を記念して描かれた『ぬらりひょんの孫〜陰〜』、話題作の『ILLEGAL RARE』『神緒ゆいは髪を結い』など。また、今回アニメ化される『岩元先輩ノ推薦』に関しては、1〜3巻が期間限定で無料で試し読みできる。さらに、同じシリーズを5冊以上まとめて購入でコイン20％が還元される。

■ぬらりひょんの孫　モノクロ版（全25巻）

価格：全巻で1,925円(税込)（全巻同時まとめ買いで＋350コイン還元）※ほか外伝なども77円対象



ぬらりひょんの孫　モノクロ版　©椎橋寛／集英社

妖怪の総大将・ぬらりひょんの血を継ぐ奴良リクオは、一見普通の男の子。妖怪の総本山・奴良組の若頭として、祖父のような立派な首領になることに憧れを抱くのだが…!? 痛快妖怪任侠活劇、ここに開演――!!

■岩元先輩ノ推薦（現在12巻まで発売、19日に新刊13巻発売の予定）

価格： 6,598円（税込）※1〜12巻セットで1月31日まで20％OFFの限定価格。さらに新規登録限定で＋3,058コイン還元



岩元先輩ノ推薦　©椎橋寛／集英社

一九一〇年代。陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により、全国各地の超常現象を調査していた。“黒い雪”が降ると噂される村で、出会った特殊な力を持つ少年…。能力を病気だと思いこむ少年に、使い途を示した岩元は自分との共通点を告げ、彼に学園の推薦状を差し出す――。訪れた任務先で、岩元を待ち受ける様々な怪奇（であい）。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕!!



【割引対象作品】はこちら

『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』1〜25巻

『ぬらりひょんの孫 外伝〜花開院夜話〜眼球蒐集鬼』1巻

『ぬらりひょんの孫〜陰〜』1巻

『ILLEGAL RARE』1〜4巻

『東京季語譚訪』1巻

『神緒ゆいは髪を結い』1〜4巻

※『岩元先輩ノ推薦』、『ぬらりひょんの孫 カラー版』は77円キャンペーン対象外。







【閲覧期限付き無料試し読み】

『岩元先輩ノ推薦』1〜3巻無料

『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』1〜5巻無料

『ILLEGAL RARE』1巻無料

『神緒ゆいは髪を結い』1巻無料

『東京季語譚訪』1巻80Pまで試読増量

『ぬらりひょんの孫〜陰〜』1巻80Pまで試読増量

『ぬらりひょんの孫 外伝〜花開院夜話〜眼球蒐集鬼』　

※掲載のみ。

『岩元先輩ノ推薦』TVアニメ情報

■PV第一弾URL：https://youtu.be/qYoTsTQeqoM

■公式HP： iwamoto-anime.com

■公式X：@nura_gumi

■キャスト

岩元胡堂：坂 泰斗

原町 海：榊原優希

天羽総一郎：伊東健人

■スタッフ

原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）

監督：川瀬敏文

シリーズ構成：大知慶一郎

キャラクターデザイン：中嶋敦子

音響監督：平光琢也

音楽：出羽良彰、石塚 徹

アニメーション制作：スタジオディーン

製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会

©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会