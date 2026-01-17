【全25巻購入でも1925円！】『ぬらりひょんの孫』椎橋寛作品77円セール開催＆アニメ化決定の『岩元先輩ノ推薦』が3巻まで無料試し読み【BOOK☆WALKER】
株式会社ドワンゴが提供する総合電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」では、『ウルトラジャンプ』（集英社刊）で連載中の『岩元先輩ノ推薦』（椎橋寛/集英社）のアニメ化を記念し、2026年1月17日(土) 〜 1月26日(月)の期間、著者の椎橋寛氏の過去作品36巻が各77円（税込）となるキャンペーンを独占開催する。対象となるのは『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』全25巻や、同作の15周年を記念して描かれた『ぬらりひょんの孫〜陰〜』、話題作の『ILLEGAL RARE』『神緒ゆいは髪を結い』など。また、今回アニメ化される『岩元先輩ノ推薦』に関しては、1〜3巻が期間限定で無料で試し読みできる。さらに、同じシリーズを5冊以上まとめて購入でコイン20％が還元される。
■ぬらりひょんの孫 モノクロ版（全25巻）
価格：全巻で1,925円(税込)（全巻同時まとめ買いで＋350コイン還元）※ほか外伝なども77円対象
ぬらりひょんの孫 モノクロ版 ©椎橋寛／集英社
妖怪の総大将・ぬらりひょんの血を継ぐ奴良リクオは、一見普通の男の子。妖怪の総本山・奴良組の若頭として、祖父のような立派な首領になることに憧れを抱くのだが…!? 痛快妖怪任侠活劇、ここに開演――!!
■岩元先輩ノ推薦（現在12巻まで発売、19日に新刊13巻発売の予定）
価格： 6,598円（税込）※1〜12巻セットで1月31日まで20％OFFの限定価格。さらに新規登録限定で＋3,058コイン還元
岩元先輩ノ推薦 ©椎橋寛／集英社
一九一〇年代。陸軍直属・栖鳳中学に通う岩元胡堂は、軍の訓令により、全国各地の超常現象を調査していた。“黒い雪”が降ると噂される村で、出会った特殊な力を持つ少年…。能力を病気だと思いこむ少年に、使い途を示した岩元は自分との共通点を告げ、彼に学園の推薦状を差し出す――。訪れた任務先で、岩元を待ち受ける様々な怪奇（であい）。彼らの時代を解き明かす、浪漫奇譚開幕!!
【割引対象作品】はこちら
『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』1〜25巻
『ぬらりひょんの孫 外伝〜花開院夜話〜眼球蒐集鬼』1巻
『ぬらりひょんの孫〜陰〜』1巻
『ILLEGAL RARE』1〜4巻
『東京季語譚訪』1巻
『神緒ゆいは髪を結い』1〜4巻
※『岩元先輩ノ推薦』、『ぬらりひょんの孫 カラー版』は77円キャンペーン対象外。
【閲覧期限付き無料試し読み】
『岩元先輩ノ推薦』1〜3巻無料
『ぬらりひょんの孫 モノクロ版』1〜5巻無料
『ILLEGAL RARE』1巻無料
『神緒ゆいは髪を結い』1巻無料
『東京季語譚訪』1巻80Pまで試読増量
『ぬらりひょんの孫〜陰〜』1巻80Pまで試読増量
『ぬらりひょんの孫 外伝〜花開院夜話〜眼球蒐集鬼』
※掲載のみ。
『岩元先輩ノ推薦』TVアニメ情報
■PV第一弾URL：https://youtu.be/qYoTsTQeqoM
■公式HP： iwamoto-anime.com
■公式X：@nura_gumi
■キャスト
岩元胡堂：坂 泰斗
原町 海：榊原優希
天羽総一郎：伊東健人
■スタッフ
原作：椎橋 寛（集英社「ウルトラジャンプ」連載）
監督：川瀬敏文
シリーズ構成：大知慶一郎
キャラクターデザイン：中嶋敦子
音響監督：平光琢也
音楽：出羽良彰、石塚 徹
アニメーション制作：スタジオディーン
製作：「岩元先輩ノ推薦」製作委員会
©椎橋寛／集英社・「岩元先輩ノ推薦」製作委員会
