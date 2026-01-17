米スポーツサイト「ブリーチャーリポート」は１５日（日本時間１６日）、ポジション別の最新トレード候補リストを公開した。

先発右腕部門では、メッツの千賀滉大投手（３２）が「確実に放出可能」な一人として名前が挙がった。背景にあるのは球団の総年俸削減と若手へのシフトだ。昨秋に調整のため３Ａ降格を経験した経緯にも触れ、年俸１５００万ドル（約２３億７０００万円）の「千賀を放出して最低年俸の若手に枠を譲れば、贅沢税を含め約３０００万ドル（約４７億４０００万円）の削減効果が見込める」と指摘する。

一方、コーナー外野手部門で選出されたレッドソックスの吉田正尚外野手（３２）も厳しい立場だ。チームは「先発投手の過剰に加え、外野手も余剰状態」であり、吉田と同じ左打者が飽和している問題も抱える。今季年俸１８６０万ドル（約２９億４０００万円）の一部を球団が負担すれば、左の強打者やＤＨを求める他球団への移籍は現実味を帯びてくる。

カブスからＦＡになったカイル・タッカー外野手（２８）がドジャースと４年総額２億４０００万ドル（約３８０億円）、ブルージェイズからＦＡのボー・ビシェット内野手（２７）はメッツと３年１億２６００万ドル（約１９９億円）で合意と、大物選手が相次いで決着した。移籍市場は流動化の気配で、これからが本番だ。