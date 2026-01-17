結婚発表の餅田コシヒカリ「おにぎり花嫁ver」夫とのウエディングフォト公開「旦那さんイケメン感凄い」「純白のドレスがお似合い」と反響
【モデルプレス＝2026/01/17】お笑いタレントの餅田コシヒカリが1月16日、自身のInstagramを更新。ウエディングフォトを公開し、反響を呼んでいる。
2026年1月13日に出演した日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（毎週火曜よる8時〜）で、2年前に結婚していたことを初告白した餅田。同日Instagramにて白無垢姿を披露したのに続き、この日の投稿では「おにぎり花嫁ver」として、大きなおにぎりを手にしたウエディングドレス姿を複数枚投稿している。
ティアラをつけ、オーガンジーのドレープが美しい純白のドレスに身を包んだ餅田の横で、結婚指輪が光る夫の手元と脚が見えるショットや、2人がおにぎりを持って並んでいると思われるショットも公開しており「朝から3合炊いて、それを全部握って持って来ました。撮影の合間でちょっとずつ食べてました」と当時を振り返ってコメントしている。
この投稿は「旦那さんイケメン感凄い」「ラブラブで尊い」「可愛くて癒やされる花嫁姿」「幸せオーラが画面から溢れてる」「見ているこっちまで幸せになる」「ここでおにぎりなのが最高」「旦那さん脚長い」「おめでとうございます」「いつまでもお幸せに」「純白のドレスがお似合い」などと反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
