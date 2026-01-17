１月１７日の京都４Ｒ・３歳新馬（ダート１４００メートル＝１６頭立て）は、４番人気のホウショウルクス（牝、栗東・東田明士厩舎、父パイロ）が逃げ切った。勝ち時計は１分２７秒０（良）。

スタートも二の脚も速く、１番枠からスムーズにハナへ。道中のリズムは良く、４コーナーでも他馬より余裕のある手応えだった。直線でも脚いろは衰えず、シャープな伸び。外から２着プリンセスアツコ（鮫島良太騎手）が追い込んできたが、首差でゴールした。

角田大和騎手は昨年１１月２２日にパドックで落馬負傷。先週から戦列復帰し、これが復帰後初勝利となった。「去年の最後の勝利も、今年の初勝利も東田厩舎。すごく応援してくれているので、ありがたいです」と陣営に感謝。ホウショウルクスについては「調教から能力が高いと思っていました。スタートも速く、考えていた一番いい展開になりました。もっともっと良くなると思います」と評価した。

東田調教師は「ジョッキーもいいスタートを切ってくれて、ペースも落ち着きましたね。線も細く、幼いなかで新馬勝ちできたので楽しみです」と期待をかけた。