海外の拠点から日本を狙う特殊詐欺の被害が後を絶ちません。こうした犯罪に立ち向かうため、いま、民間企業の力を生かそうという動きが広がっています。

先月、都内で、東南アジアなどの捜査機関が参加する国際会議が開かれました。

海外の拠点から日本に仕掛けられる特殊詐欺などの被害を防ごうと、警察庁が外国警察に連携を呼びかけたのです。

この会議で日本警察は、インド警察と共同でサポート詐欺の拠点を摘発した成功例を説明。

実はこの捜査で大きな役割を果たしたのが…

警察庁サイバー捜査課 伊貝耕課長

「今回の事件において国外被疑者の特定に当たってマイクロソフト社が高度な分析で大きく貢献していただいた」

民間企業である、マイクロソフト社でした。

サポート詐欺は、パソコンなどに、「ウイルスに感染した」などと表示させ、偽のサポート窓口に誘導して現金などをだまし取る手口で、警察庁によりますと去年は11月までにおよそ12億円の被害が出ています。

この捜査では、日本サイバー犯罪対策センターが日本を狙うサポート詐欺のサイトについて分析し、その結果をマイクロソフト社に提供。

それをもとにマイクロソフト社が独自に調査したところ、インドの詐欺拠点から仕掛けられていることが判明し、日本とインドの警察に情報提供が行われたのです。

警察庁サイバー捜査課 伊貝耕課長

「事業者にしかできないことがたくさんあり、捜査協力や被害防止の面での重要性がますます高まっている」

マイクロソフト社は去年からはサポート詐欺のページなどの脅威をブロックする新機能も導入しています。

激増するニセ警察詐欺ではLINE、いわゆる闇バイトではシグナルやテレグラムなど、民間事業者が提供するツールが犯罪グループに悪用される事態が続く中、事業者の積極的な取り組みが期待されています。