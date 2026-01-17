「ラブライブ！蓮の空女学院スクールアイドルクラブ」に出演する声優の野中ここな（１９）が１７日、都内で行われた初の写真集「うたかた」（ＫＡＤＯＫＡＷＡ）の発売記念イベントを開催した。

１０代の最後に希望がかなった。昨年の夏に、地元の長崎で撮影し、初めて乗馬体験もした。撮影後は空港に家族が見送りに来て、激励の言葉をかけられたといい「発売前はちょっとためらっていたんですけど、大好きな長崎で撮影ができて、安心したのと、自信もあるので、写真集ができて本当によかったです」と喜んだ。

今作では３日前から、塩抜きダイエットをして撮影に臨んだ。「２週間前から、鏡で表情の確認をしてみたり、ファースト写真集ということで自分の魅力を最大限に出したいと。チャームポイントのほくろも恥ずかしがらずに出しました」とアピールした。

４人きょうだいの長女といい、家族の反応も上々。「連絡がたくさんきました。思春期、反抗期の弟たちからも『おめでとう』と言われました。温かく愛のある言葉をたくさんもらいました」と喜び、点数については「全力でやったので今回の写真集は１００点でお願いします」と笑顔で話した。