【Union Sand Yard】人形町の裏路地にひっそりと佇む隠れ家ビストロ

大通りから一本入った裏路地にあるこちらのお店では、産地直送の新鮮野菜を主役にグリル料理や自家製パスタなど“カラダがよろこぶ”メニューが楽しめます!そんな魅力あふれるラインナップの中から、今回は前菜からメイン、デザートまで、おすすめ料理を中心にたっぷり味わってきました。

食事の幕開けを彩る、3色パンとフレッシュ野菜ジュース



まずはお通しの自家製パンと共に、にんじんをベースに甘酸っぱさが効いたフレッシュな野菜ジュースで乾杯!

自家製パンは赤・緑・黄色と彩り豊か。

しっとりでもっちりとした生地に、こちらも自家製のホイップバターをたっぷり塗って味わう贅沢な一口からスタート!

野菜の個性を贅沢に味わう、至福の前菜プレート

『前菜盛り合わせ』

有機人参のクミンラペ、米ナスのアーリオオーリオ、ひよこ豆のファラフェル、紫キャベツのラペ、淡路産玉ねぎのロースト、自家製マッシュポテトと半熟卵など、野菜の魅力をぎゅっと詰め込んだ豪華な内容。

クミンのスパイシーさと甘酸っぱい味わいが広がるキャロットラペをはじめ、外はさくっと中はふわりと軽いファラフェル、ほくほく食感の新じゃが、柔らかく甘みのあるローストオニオン、そして濃厚でまったりとしたマッシュポテトなど、自慢の野菜本来の味を活かした逸品達でした!

食欲そそる香りの二重奏。オニグラとトリュフオムレツ

『オニオングラタンスープ』



温菜メニューからはスープとオムレツを選択。たっぷりチーズの蓋を割ると、中からはスープをしっかり吸ったバケット!

そしてとろとろに煮込まれたオニオン、ざく切り玉ねぎの食感が広がり、食感のアクセントに加えて深い旨みが感じられました。

『フランス産トリュフ・煮干しのバターオムレツ』



熱々スキレットで出てくるトリュフスライスが乗った贅沢な見た目。

ふわとろ食感の卵にバターとトリュフの香りがふわりと広がり、後から追いかけてくる煮干しの旨みがクセになる一品!

芳醇トリュフが香り立つ、贅沢クリームピチ

『フランス産トリュフのクリームピチ』

パスタ&ライスメニューからは、リゾットも悩んだけれど今回はピチを選択!うどんのように太くもっちりとした麺は強いコシがあり、チーズとトリュフの豊かな香りがふわり。

そこに卵黄がまろやかに絡み、濃厚なカルボナーラ風の満足感ある一皿でした!

食材の旨みを極めた、至高の肉料理デュオ

『鴨胸肉の低温調理 関ヶ原たまり醤油のグレイビー』

メインのお肉料理からは贅沢に2品!鴨肉と牛カツレツを頂きました。

皮目がパリッと香ばしく、肉はぷりっぷりジューシーで噛むほどに鴨の旨みが広がる。醤油のコクを感じるグレービーソースが抜群の相性でした!

『和牛もも肉のカツレツ デミグラスソース』

衣が薄く軽やかで、噛むとじゅわっと溢れる和牛ももの旨みがたまらない!

デミグラスのコクに粒マスタードの甘酸っぱいアクセントが合わさり、最後まで飽きずに楽しめました。

食後を締めくくる、至福の自家製プディング

『自家製プディング』

デザートにはこちらも外せない自家製プディング。

むっちりむちむちの弾力となめらかさが魅力のプリンで、卵の優しい甘さがふわっと広がる！

バニラアイスの甘みとカラメルのほろ苦さが合わさり、食後にぴったりの至福感満点デザートでした!

柔らかな灯りが照らす、上質な大人時間



店内は落ち着いた灯りが灯り、週末のゆっくりディナーに最適な雰囲気!

自然派ワインも豊富で、食事と一緒にじっくり楽しめる大人の時間が過ごせるお店でした。

・住所 東京都中央区日本橋富沢町2-5 SUビル1F

・最寄駅 人形町駅

・アクセス A4出口から徒歩約3分

・営業時間 土日 17:00～23:00（祝は～22:00）

・定休日 不定休