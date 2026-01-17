＜飲み会、暗黙のルール！？＞息抜きの飲み会、子連れで参加したら…【第4話まんが：マユコの気持ち】
私はマユコ。20代前半で結婚して、5才の子どもが1人います。元旦那とは少し前に離婚しました。なにかにつけて罵倒してくる人だったから、今は別れてむしろスッキリしています。つらい時期に悩みを聞いてくれた学生時代からの友人、アンナ、エリ、ネネには感謝しています。しかし困ったことがひとつ。うちの母が子どもを夜預かってくれなくなったのです。子ども抜きでの気心知れた友人4人での飲み会は、私にとって大切な場だったのに……。
離婚のとき、元旦那はあることないこと言って責任逃れをしようとしました。母にはそのなかの「子どもをほったらかして遊んでいた」という発言が引っかかっているのかもしれません。もちろん私にとって一番大切なのは子どもですが……。
定期的に集まり、一緒に笑い合って、学生時代の懐かしい話もして……。離婚して子連れで参加することになってしまったけれど、3人ともそんな私のことを変わらずに受け入れてくれました。私はそれが本当に嬉しかったのです。
私にとって一番大切なのはもちろん子ども。でも私にだって息抜きは必要です。たまには気心の知れた友人と語り合いたいし、「次の飲み会が楽しみだな」と心躍る予定があってもいいと思うんです。母が預かってくれなくなったから仕方なく、子どもも連れて飲み会に参加するようになりました。
けれどその日「お会計は個別で」と言われた瞬間、みんなに甘えすぎていたことに気付きました。私は当たり前のように割り勘しようとしていたのです。飲み会でももっと早く、自分から「多めに払う」と言い出さないといけなかったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子
離婚のとき、元旦那はあることないこと言って責任逃れをしようとしました。母にはそのなかの「子どもをほったらかして遊んでいた」という発言が引っかかっているのかもしれません。もちろん私にとって一番大切なのは子どもですが……。
定期的に集まり、一緒に笑い合って、学生時代の懐かしい話もして……。離婚して子連れで参加することになってしまったけれど、3人ともそんな私のことを変わらずに受け入れてくれました。私はそれが本当に嬉しかったのです。
私にとって一番大切なのはもちろん子ども。でも私にだって息抜きは必要です。たまには気心の知れた友人と語り合いたいし、「次の飲み会が楽しみだな」と心躍る予定があってもいいと思うんです。母が預かってくれなくなったから仕方なく、子どもも連れて飲み会に参加するようになりました。
けれどその日「お会計は個別で」と言われた瞬間、みんなに甘えすぎていたことに気付きました。私は当たり前のように割り勘しようとしていたのです。飲み会でももっと早く、自分から「多めに払う」と言い出さないといけなかったのに……。
原案・ママスタ 脚本・物江窓香 編集・井伊テレ子