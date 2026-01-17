【義母「高卒長男ヨメ！法事来い」】夫の大切にする「世間体」作戦、成功！＜第13話＞#4コマ母道場
義両親とお嫁さんの仲が微妙……そんなご家庭であっても、孫の誕生は義両親にとってきっと嬉しいもの。「孫のかわいさは格別」ですよね！ しかし関係がこじれてしまい、「孫には会いたくない」と言われてしまったら……！？ あなたならその言葉を受け入れて距離を置きますか？ それとも子どものために、関係修復をはかりますか？
第13話 孫に会える！【義母の気持ち】
【編集部コメント】
マリコさんの夫ショウジさんは、まだ嫁のセリナさんを許していません。しかし今回は、兄の家で行われる大切な法事があります。一時休戦して、その日だけでもユウトさんたちに「義実家に従順な長男一家」を演じてもらう必要があるのです。つまり、さすがのショウジさんも、この状況ではセリナさんを含めた長男一家に会わないわけにはいかないということ。こうしてマリコさんはユウトさん一家（孫たち）に会う口実ができ、心のなかでは大喜びしています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙
第13話 孫に会える！【義母の気持ち】
【編集部コメント】
マリコさんの夫ショウジさんは、まだ嫁のセリナさんを許していません。しかし今回は、兄の家で行われる大切な法事があります。一時休戦して、その日だけでもユウトさんたちに「義実家に従順な長男一家」を演じてもらう必要があるのです。つまり、さすがのショウジさんも、この状況ではセリナさんを含めた長男一家に会わないわけにはいかないということ。こうしてマリコさんはユウトさん一家（孫たち）に会う口実ができ、心のなかでは大喜びしています。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・石井弥沙