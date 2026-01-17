年末から欠航が続いていた酒田と飛島を結ぶ定期船「とびしま」の臨時便が１５日、酒田港を２３日ぶりに出航しました。

待ちに待った出航に、島民からは安堵の声が聞かれました。

酒田港と飛島を結ぶ定期船「とびしま」の臨時便は１５日午前９時に出航しました。

定期船「とびしま」は、荒れた天気の影響で先月２４日から欠航が続き、飛島では生活物資が不足するなどしていることから酒田市は臨時便の運航を決め、１４日の夕方には荷物の積み込みが行われました。

島民「島内の会社のメンバーもだが、島のおじいちゃんおばあちゃんもすごく心配なんですけれど、やっと皆さんに会えるので安心している。やっと物資も薬も届けられて良かった」

■物資のほか島民も乗り込む

この日の臨時便には、食料など物資が積まれたほか島民も乗り込みました。

２３日ぶりに渡る飛島。島民にとっては、ようやく新年が訪れたような気分です。

島民「（欠航が続くのは）初めてだった。本当に大変でした。喜んでいる。万歳してきた。お父さんと」

こちらの女性は、心から安堵しているようでした。

■欠航中の島での生活は？ 地域協力隊の女性へインタビュー

そして、ようやく飛島に戻れた人もいれば、ようやく飛島から酒田港に渡った人もいました。

そのうちの１人が、地域おこし協力隊として飛島で暮らす服部帰蝶さんです。年末年始に飛島から酒田港に渡る予定でしたが、３週間、それはかないませんでした。

臨時便が出るまでの間、島民たちはどのように生活していたのか。服部さんに話を聞きました。

■物資がない...２２日間、島の様子を記録

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「船が来てよかったなと心の底から思っています」

こう話す服部さん。船の欠航が続いた２２日間、島の様子を記録していました。

こちらは、１４日に撮影された食料や日用品などを売る島で唯一の売店。カップ麺や冷凍食品を含め、かなり品薄でした。

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「私の冷蔵庫の中はこんな感じですね。こっち側（右側）が調味料とか諸々入っていて、飲み物と豆腐、ご飯のおともと島の人にかぶをもらったのでそれを漬けていたものと、これも島の人にもらったたくあん」

服部さんの冷蔵庫は、飲み物や保存がきく食料が。島民同士で物資を融通し合い生活していたそうです。

これまでも２週間ほど欠航が続くことがあったため、服部さんも日頃から食料の備蓄を行っていましたが。

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「２週間ぐらいであれば問題ないなと構えていたが、３週間ぐらいになるといつ出られるんだろう、閉じ込められてしまったという感じ」

■注文状況の画面が...

さらに..

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「これはAmazonの注文状況の（画面）なんですが、注文日が１月１日で、いま『配送は保留中です』と表示されています。さらに細かく見ていくと、こんな感じですね」

およそ３週間ぶりの船に乗った服部さんは、横浜の実家に帰り、その後食料などを調達し、再び飛島に戻るといいます。

■問われる緊急時の対応

酒田市飛島地域おこし協力隊 服部帰蝶さん「戻りたいタイミングで戻れないのが一番困りました。たまたま本土での仕事がなかったので良かったが、今回みたいな形になってしまうと、仕事があるのに戻ってこられないということになりうるので、そうなったら非常に怖い」

「定期船とびしましか本土と島をつなぐものがない。財政的な問題だったりいろんな要素があると思うが、そうではなくて、緊急時にどういう対応をするのか事前に考えていただりたりとか、もっと円滑にスムーズに話が進むような体制をとっていただけたら嬉しい」

今後同じようなことがあった場合の対応について、改めて見つめなおす必要がありそうです。