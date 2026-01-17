µþÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¡¢µÈÂ¼ÍÎÊ¸»á¤ÎÅÔ¹½ÁÛºÆÄ©Àï¤Ë·ãÅÜ¤¹¤ë£³¤Ä¤ÎÍýÍ³ÌÀ¤«¤¹¡Öµö¤»¤Ê¤¤¡×
¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤ÇµþÂçÂç³Ø±¡¶µ¼ø¤ÎÆ£°æÁï»á¤¬17ÆüÊüÁ÷¤ÎABC¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¶µ¤¨¤Æ¡ª¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö¡¡ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°9»þ30Ê¬¡á´ØÀ¾¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤Ø¤ÎÄ©Àï¤ò¸øÌó¤Ë·Ç¤²½ÐÄ¾¤·Áªµó¤ËÎ×¤à¤ÈÉ½ÌÀ¤·¡¢¼¿¦¤·¤¿ÂçºåÉÜ¤ÎµÈÂ¼ÍÎÊ¸ÃÎ»ö¡¢Âçºå»Ô¤Î²£»³±Ñ¹¬»ÔÄ¹¤òÌÔÈãÈ½¤·¤¿¡£
ÂçºåÅÔ¹½ÁÛ¤ÎÀ§Èó¤òÌä¤¦½»Ì±ÅêÉ¼¤Ï15Ç¯¤È20Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¤É¤Á¤é¤â¶Ïº¹¤ÇÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ£°æ»á¤Ï¡Ö°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤·¡¢¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤À¤·¡¢¤Ç¤¿¤é¤á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤¤¤¯¤Ä¤âÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¼êÃ»¤Ë3¤Ä¤¯¤é¤¤¿½¤·¾å¤²¤ë¤È¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢MC¤ÎÅìÌî¹¬¼£¤ò¡Ö¼êÃ»¤Ë3¤Ä¡©¡×¤È¶Ã¤«¤»¤¿¡£
20Ç¯¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Î¸å¡¢µÈÂ¼»á¤¬¡Ö¤â¤¦Ä©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò°ú¤¹ç¤¤¤Ë¡¢Æ£°æ»á¤Ï¡Ö¡ØËÍ¤¬À¯¼£²È¤È¤·¤ÆÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤¤¤Ï¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Ç³§»Ù»ý¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ë¤Û¤´¤Ë¤¹¤ë¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¡£¸À¤Ã¤Æ¤¿¤³¤È¤¬¥¦¥½¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£º£¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤Æ²¿¤â¿®Íê¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¡£À¯¼£²È¤È¤·¤Æ¤Î¿®Íê¾å¡¢ÌäÂê¡£¤³¤ì¤¬1¤ÄÌÜ¡×¤È»ØÅ¦¡£
2¤ÄÌÜ¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡ÊÁ°Âçºå»ÔÄ¹¤Î¡Ë¾¾°æ°ìÏº¤µ¤ó¤â¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ø¥À¥Ö¥ëÁªµó¤ò¤ä¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤ÆÁªµó¤ÎÁèÅÀ¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¾¡¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¹½ÁÛ¤Î¿®¤òÌä¤¦¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤é¤Ø¤ó¡Ù¡£¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¤è¡£ÅÔ¹½ÁÛ¤ÏÅÔ¹½ÁÛ¡¢¼óÄ¹Áªµó¤Ï¼óÄ¹Áªµó¡£Á´Á³ÊÌ¤Ê¤â¤Î¤ò°ì½ï¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤ó¤Æ¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ç¤¿¤é¤á¡×¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡ÖºÇ¸å¤Ë¤Í¡¢½»Ì±ÅêÉ¼¤Ç1²ó·è¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¥¤¥®¥ê¥¹¤À¤Ã¤ÆEUÎ¥Ã¦¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î¥Ã¦È¿ÂÐ¤Î¿Í¤Ï¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤¤¤¿¤¬¡¢1²ó·è¤Þ¤Ã¤¿¤éµó¹ñ°ìÃ×¤Ç¥Ö¥ì¥°¥¸¥Ã¥È¡Ê±Ñ¹ñ¤ÎEUÎ¥Ã¦¡Ë¤ò¤ä¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ä¾ÀÜÌ±¼ç¼çµÁ¤Î½»Ì±ÅêÉ¼¤Î½Å¤ß¡£¤½¤ì¤ò1ÅÙ¤Ê¤é¤º2ÅÙ¤âÈÝ·è¤µ¤ì¤Æ¤Ç¤¹¤è¡¢¤â¤¦1²ó¤ä¤ë¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ÏÌ±¼ç¼çµÁ¤ÎÈÝÄê¤½¤Î¤â¤Î¡£µö¤»¤Ê¤¤¡×¤È·ãÅÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£