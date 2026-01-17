「トライアル西友」に生まれ変わる西友武蔵新城店＝１５日、川崎市中原区

総合スーパー西友の店舗が、親会社トライアルホールディングス（ＨＤ、福岡市）のデジタル技術を取り込んだ新業態店に移行し始めている。神奈川県内でその１号店は、武蔵新城店（川崎市中原区）。２６日から一時休業し、早春に両社融合の「トライアル西友」として生まれ変わる。

トライアルＨＤは昨年７月、西友を完全子会社化。連結売上高が１兆円を越え、首都圏で商圏を拡大している。

同１１月に花小金井店（東京都小平市）を先行してトライアル西友に刷新。レジを通らずに決済できる買い物カートを導入し、デジタル技術で効率化する「リテールテック」の売り場戦略が特徴だ。

武蔵新城店はトライアル化の２店舗目。トライアルの低価格プライベートブランド（ＰＢ）に加え、コストパフォーマンスを追求する西友のＰＢも引き続き取り扱う。今月２６日以降に改装を始める。

武蔵新城店は１９７４年９月に開業。地上４階建てで、売り場面積は約３８００平方メートル。１８日まで、日用品を中心に最大半額の「閉店セール」を展開する。最終日の営業は午後６時まで。