鈴木奈々、元「Popteen」モデルとの“キスショット”公開「メンツがエモい」「平成が蘇る」の声
【モデルプレス＝2026/01/17】タレントの鈴木奈々が1月16日、自身のInstagramを更新。雑誌「Popteen」（角川春樹書店刊）時代のモデル仲間とのオフショットを披露した。
【写真】37歳タレント「酔っ払いに見える」元Pop美人モデルとの仲良しキスショット
鈴木は「写真は、くみっきーとまりもちゃんと」と添えて、モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子と“まりも”こと村田莉とのオフショットを公開。鈴木がまりもの頬にキスしているような写真となっており「私まりもちゃんにキスしてるけどシラフです なんかキスしてるし酔っ払いに見えるね！笑笑」と説明している。また、卒業後もモデル仲間と集まっていることについて「Popteenで出会って今も仲良しでいられるの嬉しいな くみっきーもまりもちゃんもずっと変わらず綺麗だね！」とつづっている。
この投稿には「みんな綺麗なお姉さんになってる」「ずっと憧れ」「メンツがエモい」「平成が蘇る」「ズッ友してて尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】37歳タレント「酔っ払いに見える」元Pop美人モデルとの仲良しキスショット
◆鈴木奈々、くみっきー＆まりもとの仲良しショット公開
鈴木は「写真は、くみっきーとまりもちゃんと」と添えて、モデルでタレントの“くみっきー”こと舟山久美子と“まりも”こと村田莉とのオフショットを公開。鈴木がまりもの頬にキスしているような写真となっており「私まりもちゃんにキスしてるけどシラフです なんかキスしてるし酔っ払いに見えるね！笑笑」と説明している。また、卒業後もモデル仲間と集まっていることについて「Popteenで出会って今も仲良しでいられるの嬉しいな くみっきーもまりもちゃんもずっと変わらず綺麗だね！」とつづっている。
◆鈴木奈々の投稿に反響
この投稿には「みんな綺麗なお姉さんになってる」「ずっと憧れ」「メンツがエモい」「平成が蘇る」「ズッ友してて尊い」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】