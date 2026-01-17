櫻坂46松田里奈、大人の魅力際立つボルドーランジェリー姿 1st写真集封入特典解禁【まつりの時間】
【モデルプレス＝2026/01/17】櫻坂46の松田里奈が1月20日発売する1st写真集「まつりの時間」（幻冬舎）より、封入特典の第6弾が解禁された。
【写真】坂道キャプテン、ワンピから美背中披露 “ありのまま”の姿
今回解禁されたのは、ボルドーのランジェリーを身にまとった1枚。大人の魅力が際立つ、印象的なカットとなっている。
今作は、櫻坂46の2代目キャプテンを務める松田の1st写真集。ニュージーランドのオークランドとロトルアで撮影され、まるで現地で一緒に過ごしているかのような親密感のある写真を数多く収録している。さらに、ニュージーランドの雄大なビーチや、大自然の中の川などでの水着姿、大人っぽさとあどけなさの両方を感じるランジェリーカットも掲載。撮影中に26歳のお誕生日を迎えた松田に思わず「まつりちゃんかわいい！」と言ってしまうような、かわいらしさを改めて発見できる写真集に仕上がった。（modelpress編集部）
◆松田里奈、ボルドーランジェリー姿解禁
◆松田里奈1st写真集「まつりの時間」
