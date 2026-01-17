超特急冠番組「VS.超特急」連動LIVEイベント第3弾開催決定 ももいろクローバーZと初ツーマン実現
【モデルプレス＝2026/01/17】超特急の冠番組「VS.超特急」（日本テレビ系）連動LIVEイベント第3弾が、3月31〜4月1日に有明アリーナにて開催決定。出演者が発表された。
圧巻のライブパフォーマンスはもちろん、8号車（ファンの呼称）と一緒に盛り上がる企画も毎回好評の本イベント。今回は番組を通じて交流を深めた豪華アーティストが集結する。
3月31日は番組で培った“ぶっといキズナ”のアーティストが集結。BALLISTIK BOYZらと仲良しライブを行う。さらに、SPゲストとしてDJ KOOも参戦する。
4月1日は、番組初回ゲスト・ももいろクローバーZとのツーマンが初めて実現。同じ事務所所属で歴史深い2組のメモリアルライブは、笑いがいっぱいの対決企画や、エモいコラボも。2日間通して全編公開収録となる。（modelpress編集部）
【リョウガ】
気付けば第3弾！VSと言えど、戦友達と共に最高の2日間にしたいと思います。ファンの皆さんも良い意味で是非バチバチしてくださいな（^o^）
【ユーキ】
VS.超特急史上、いちばん熱い2日間になること間違いなし。1日目は、事務所の枠を超えた刺激的なライブ。2日目は、事務所の先輩であり、番組の初回ゲストとしてもお迎えしたももいろクローバーZさんとの夢のツーマンライブ。熱いステージをお楽しみに！
【開催日時】
2026年3月31日（火）、4月1日（水）
【会場】
有明アリーナ
【出演者】
・3月31日（火）
ARTIST：超特急、BALLISTIK BOYZ and more...
SP GUEST：DJ KOO
・4月1日（水）
ARTIST：超特急、ももいろクローバーZ
◆超特急メンバーコメント
◆「VS.超特急」公演概要
