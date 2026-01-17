HANA、優美＆印象的な1stアルバム“アートワーク”公開 新曲2曲含む収録楽曲の全貌明らかに
【モデルプレス＝2026/01/17】7人組ガールズグループ・HANA（ハナ）の1st Album『HANA』（2月23日配信リリース／2月25日CD発売）より、アートワークが公開。さらに、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲を含めた収録楽曲の全貌が明らかになった。
【写真】HANA、コンセプトを強烈に表現したアートワーク
先んじて解禁されていたアルバムのアーティスト写真に続き、通常版のジャケット写真は、漆黒の世界の中で真っ赤に咲き誇るHANAのメンバーを、アーティストネームが取り囲む優美かつ印象的なビジュアルとなっている。配信版のジャケット写真は、1輪の花が暗闇に咲くデザインとなっており、こちらも通常版と並びアルバムコンセプトを強烈に表したアートワークとなっている。
2025年4月のデビュー以降ノンストップでリリースを重ね、シーンに確かな存在感を示してきたHANA。本作には、プレデビュー曲「Drop」から最新シングル「NON STOP」までのリリース楽曲に加え、ファンの間で話題となったファンミーティング『HANA with HONEYs』にて初披露された「Tiger」などが収録されることが明らかになっていたが、アルバム用に書き下ろされた新曲2曲のタイトルも解禁。新曲のタイトルは「Bloom」と「ALL IN」。彼女たちの成長をともに感じることができるリリース順での収録内容になっている。
本作は、完全生産限定盤と通常盤の2形態で発売。完全生産限定盤には、CD、Blu-rayに加え、アルバムオリジナルエアケース、約40ページに及ぶフォトブック、大型ポストカード（3種）、メンバー口癖ステッカー、さらにトレーディングカード8枚セット（全3種のうちランダム1種）を封入した、豪華仕様となっている。Blu-rayには、これまでにリリースされた楽曲のMusic Video未公開映像やメイキング映像などを含む、約130分にも及ぶ大ボリュームの映像コンテンツを収録予定だ。（modelpress編集部）
【完全生産限定盤】
＜内容＞
CD
Blu-ray
アルバムオリジナルエアケース
フォトブック（40P）
大型ポストカード（4種）
メンバー口癖ステッカー
トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
＜収録楽曲＞
1：Drop
2：ROSE
3：Burning Flower
4：Blue Jeans
5：BAD LOVE
6：My Body
7：NON STOP
8：Cold Night
9：Bloom
10：ALL IN
＜Bonus Track＞
Tiger - HANA with HONEYs Ver.
＜収録映像＞
1. 1st Album「HANA」Jacket Shooting BTS
2.BAD LOVE Recording BTS
3.BAD LOVE MV BTS
4.My Body Photo Shooting BTS
5.My Body MV BTS
6.NON STOP Photo Shooting BTS
7.NON STOP MV BTS
【通常盤】
＜内容＞
CD
トレーディングカード8枚セット（3種のうちランダム1種）
＜収録楽曲＞
1：Drop
2：ROSE
3：Burning Flower
4：Blue Jeans
5：BAD LOVE
6：My Body
7：NON STOP
8：Cold Night
9：Bloom
10：ALL IN
＜Bonus Track＞
Tiger - HANA with HONEYs Ver.
【対象店舗／特典内容】
応援店特典：ポストカード（アーティスト写真絵柄）
【Not Sponsored 記事】
