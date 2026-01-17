超特急リョウガ、年齢非公表巡り“事務所と攻防” 現状明かす「ぜひとも皆さん追っかけてほしい」【RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜】
【モデルプレス＝2026/01/17】超特急のリョウガ（船津稜雅）が17日、トレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」発売記念イベントを開催。
【写真】超特急メンバー、携帯代6500万円の請求書がグッズに
記者から、リリース表記は“3●歳”であるが、検索してみた結果「30歳の誕生日に年齢非公表を宣言しましたが、事務所は30歳OKのスタンスで、本人と事務所の攻防が続いております」と出てきたことを指摘されたリョウガ。「嫌なとこ聞きますね（笑）」と言いつつ「前から言っている通り、攻防を繰り広げてきまして、結構強めに言ったんですけど、1桁だけを隠して、『意味ないじゃねえか』『30バレてるじゃん』っていうところもあるので、10の桁も隠していただかないと公表の意味がないじゃんというのは、またここで新しい戦いが繰り広げられるかなと思ってますので、果たして超特急リョウガ、10の桁を隠せるのか。ぜひとも皆さん追っかけてほしい」と呼びかけた。
2024年10月23日に30歳を迎えてから年齢非公表を公言しているリョウガの3●歳を記念した本作は「旅」をテーマに日本各地を旅するカットが多数収録。ふとした時に見せるクールな表情、自然体のユーモラスな表情、約10年間彼を撮り続けてきたカメラマンによる厳選カット、マネージャーがこっそり撮ったオフショット、リョウガ本人が撮影したプライベートな写真、さらにはメンバーが撮った特別な1枚など、3●歳にちなんだ300種類という圧倒的ボリュームの中から自分好みの写真を集められる「写真“集”」型のトレーディングカードである。さらに、カードに書かれたキーワードを組み合わせて“神ゲーっぽいタイトル”を考える、ユニークな大喜利ゲームとしても楽しめる。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆リョウガ、年齢非公表巡り“事務所と攻防”
◆リョウガトレーディングカード「RYOGA THE CARD 〜Eternal Moment〜」
