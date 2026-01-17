秋元康氏が総合プロデュースするアイドルグループ・WHITE SCORPIONのメンバー、ALLYがSNS上で大きな注目を集めている。

きっかけは、ALLYが自身のXに投稿したライブ中のワンシーンを切り取った一枚の写真だった。「推してみませんか」という短い言葉とともに公開されたその投稿は、瞬く間に拡散され、多くのユーザーの目に留まることになる。

写真を見た人からは「美し過ぎてAIかと思った」「実在する人物なのか気になった」といった驚きの声が続出。整ったビジュアルとステージ上での存在感が相まって、初めて名前を知ったという層にも強烈な印象を残したようだ。コメント欄には「思わず目が止まった」「新しい推しを見つけたかもしれない」といった反応が次々と寄せられ、話題は加速していった。

ALLYはグループ内でブルーを担当し、パフォーマンス面でも安定感のあるメンバーとして知られている。SNS発のバズをきっかけに、新たなファン層へと存在が広がったALLY。WHITE SCORPIONというグループ名とともに、今後さらに注目を集める展開が期待されている。

参考：https://twitter.com/ALLY_whsp_/status/2011410263078306221