【クックパッドで人気】味しみ大根＆ほろほろ鶏肉が絶品「大根と鶏と卵の煮物」を作ってみた！

12月に人気だった、「大根と鶏と卵の煮物」を作ってみた！

クックパッドニュースでは、料理に関するさまざまなテーマの記事を配信しています。多くの記事のなかで、2025年12月によく読まれていた、『ほっこりおいしい「大根と鶏と卵の煮物」の和風献立』の記事でご紹介したレシピを実際に作ってみました！





大根の下茹でがいらない、手軽で作りやすいレシピです。

アルミホイルを落としぶたに

1. 大根は皮をむいて、いちょう切りにします。鶏もも肉は一口大に切り、卵は水から12〜13分ほどゆでて殻をむいておきましょう。





2. 鍋にだし汁や醤油、みりんなどを入れて煮汁を作り、1の具材を入れます。軽く手で揉んでしわをつけたアルミホイルを落としぶたにして上からかぶせ、弱火〜中火で煮込みます。





3. 時々アルミホイルをめくり、必要に応じてアクを取りましょう。様子を見ながら煮込み続け、煮汁が半分くらいになったら完成です。





味しみ大根がたまらない！





あめ色になった大根と卵が、いかにも味が染みこんでいるという感じでおいしそうです。それでは早速いただきます！





小さめに切った大根は、中まで味がしっかり染みていて、噛むとジュワッとだし汁が出てきます。お砂糖とみりんの甘味を活かした味付けが鶏肉や卵によく合っていました。

ゆで卵を一緒に煮込むことで全体のボリュームが出て、食後はお腹が大満足。一緒に食べた家族も「味つけがおいしい」「卵がおいしい！もっと食べたい」と、味わいと具材の組み合わせに喜んでいました。

「簡単＆おいしい！」つくれぽ1000件超え

つくれぽ（みんなのつくりましたフォトレポートのこと）にも、「とても簡単においしくできました」「鶏肉も大根もやわらかく、本当においしい」と、簡単にできておいしい煮物のレシピに感動したという声が1000件以上届いています。

旬の大根を丸ごと1本買うと、なかなか消費しきれないという方も多いのではないでしょうか。そんな時には、味がしっかりしみたおいしい煮物を作ってみてくださいね。

（TEXT：菱路子）