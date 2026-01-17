■これまでのあらすじ

何度注意してもやめてくれない、妻の「一口ちょうだい」。夫は妻との食事の時間が憂鬱でならなかったが、義実家を訪ねると義母も義妹も妻と同じ食べ方をしていた。夫は口をつけたもののシェアを拒むが、妻が「男性って食事に執着するところがある」「卑しい」と言い出して…。



勢いに乗って、妻は俺の実家まで悪く言い出しました。一品ずつ取り分けて出される実家は、たしかに妻みたいなタイプには好苦痛かもしれません。でも妻はその時にほかの人が我慢していることを知らない…。

しかも義母まで実家を…母を侮辱するようなことを言いだしたのです。俺も母も料理をシェアしたくないわけじゃない。ただ、直箸で四方八方から突っつき合うのではなく、おのおののお皿に取り分ける食べ方をしているだけ。いろんな家庭があることを、どうしてこの人たちはわかろうとしないんだろう…。その後の夕飯時も、義妹が勝手に俺のビールを飲み、口紅がべっとりついた状態で返されたのですが…、いやいや、ムリすぎるって…。それなのに飲む気が起きずに固まっている俺を見て、義妹はニヤニヤしながら気持ち悪いことを言い出したのです。脚本:みゆき、イラスト:まりお(ウーマンエキサイト編集部)