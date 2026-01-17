村井國夫の妻・音無美紀子、“作り置きおかず”が並ぶ冷蔵庫を披露「料理し慣れてる方の冷蔵庫」「すごい綺麗に整頓されてますね」
俳優・村井國夫（81）の妻で俳優の音無美紀子（76）が15日、自身のインスタグラムを更新。たくさんの作り置き料理をストックした、冷蔵庫の中を写真で紹介した。
【写真】「料理し慣れてる」「すごい綺麗に整頓されてますね」音無美紀子が公開した“作り置き”並ぶ冷蔵庫
音無は「今日から４週間の巡業でして、久しぶりの中国地方各地に行けるので嬉しいのですが、気がかりは、留守中の夫と息子の食事。娘が結婚したので、家には男だけ。まあ、できる限りということで、冷蔵庫と冷凍庫に作り置きを」と状況を説明し、冷蔵庫の中を写した写真を披露。
中には、クラムチャウダーや肉じゃが、大根と牛肉の煮物、八宝菜、黒酢酢豚、麻婆茄子など、バラエティ豊かな作り置き料理がズラリ。1つひとつ保存容器に詰められ、丁寧にラベリングされている。
ほかにも、鍋いっぱいに用意された料理の写真を複数枚アップし「家事を離れて、私はのびのび女優してきまーす」「#旅公演 #演劇鑑賞会中国ブロック #西大寺市民劇場」と公演への意気込みを見せていた。
この投稿に対し「料理し慣れてる方の冷蔵庫」「すごい綺麗に整頓されてますね」「大女優さんの前に素晴らしい奥様&お母様です」「どのお料理も美味しそう」「すごいし素晴らしいし尊敬です」「のんびり時間も楽しみながらお身体に気をつけて、お仕事頑張ってくださいね」などと、称賛や労いのコメントが寄せられている。
