株式会社キャメル珈琲は2026年1月15日、カルディコーヒーファーム全国店舗と公式オンラインストアで、フロマジュリー・ドゥ・テロンデル製の冷凍食品「アリゴ」を発売した。価格は999円（税込）。南フランスのオーブラック高原の伝統料理であるアリゴを、電子レンジで約5分の加熱で再現する。

アリゴはじゃがいものピュレとチーズを混ぜ合わせた料理で、メーカーによればお餅のように伸びる食感を持つという。本製品はフランス産のトム・フレッシュチーズを使用し、伝統的なレシピに基づいて製造される。メーカーによれば、他のチーズでは実現できないコシのある滑らかな伸びとまろやかな食感をうたう。

調理方法は、凍ったままフィルムを剥がして容器ごと電子レンジで600W約3分加熱し、かき混ぜた後に再度600W約2分加熱する。メーカーは本来鍋で時間をかけて練り上げる手間のかかる料理を、電子レンジで簡単に再現できるとしている。

保存料は一切使用せず、南フランスのアヴェロン県で生産したトム・フレッシュチーズとじゃがいもを使用する。ソーセージやステーキなどの肉料理の付け合わせとして、または茹で野菜を絡めて食べることを推奨している。

商品概要 製品名：アリゴ

価格：999円（税込）

販売店：カルディコーヒーファーム全国店舗、公式オンラインストア

発売日：2026年1月15日

フランス料理を手軽に試したい人向け

電子レンジで調理できるフランス伝統料理の冷凍食品は、国内市場では希少なカテゴリだ。999円という価格は、レストランでアリゴを注文する場合と比較して手頃といえる。特にフランス産のトム・フレッシュチーズを使用しているため、本場の味を体験できるだろう。

本場のフランス料理を家庭で手軽に楽しみたい人や、チーズ料理に関心のある人に適した選択肢となる。

