【無印良品】キャンプ、防災にもいいかも。新発売の「空気でできたマットレス」は省スペースで邪魔にならない。

無印良品は、「空気でできたマットレス」を2026年1月14日から一部店舗とネットストアで順次発売しています。

内蔵のポンプを踏むだけでふくらむ

空気を入れて膨らませるだけでひとり用マットレスになる便利な商品が、無印良品から登場しました。

マットレスに内蔵されたポンプを踏むだけで、かんたんに膨らませることができるため、ポンプを別でわざわざ用意する必要がありません。災害などの非常時にも商品のみで使用できるように、付属品不要の仕様になっています。

マットレス上部の頭をのせる部分は厚みがあり、枕になります。

使わないときは、空気を抜いてコンパクトに収納できる袋付きです。

省スペースで保管できるので、キャンプのテント泊や車中泊はもちろん、普段のお昼寝タイムや防災備品など、幅広い使い方ができます。

マットレスの素材はTPU（防熱可塑性ポリウレタン）を使用していて、しなやかで耐久性もばっちりです。

サイズは幅約70×奥行約196×高さ約10cm（枕部分は高さ約15cm）。重量は約1.7kg。

価格は6990円です。

※価格はすべて税込です。

東京バーゲンマニア編集部