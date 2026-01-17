かわいさ倍増♡ ディズニー・パルパルーザ“第5弾”の限定グッズ「ハートフルリング」を使ったフォトアイディア5つ
東京ディズニーランドで2026年1月14日〜3月2日まで開催しているスペシャルイベント「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダー ランド”」。イベントをさらに盛り上げてくれるかわいいグッズの中でも、今年から登場し注目を集めているのがハート型の「ハートフルリング」です。
身につけるだけで気分が上がるハートフルリングは、実はフォトグッズとしても優秀。
そこで今回は、編集部おすすめのハートフルリングを使ったフォトアイディアを5つご紹介します。思わず真似したくなる撮り方ばかりなので、ぜひチェックしてみてください♡
■「ハートフルリング」を使ったかわいいフォトアイディア5つ
◇1.ハートの中に友達を入れて♡ 定番だけど外せない一枚
まずは王道の撮り方から。ハートフルリングをカメラの手前に持ち、その中に友達の顔や全身を入れて撮影するだけで、一気にかわいい写真に仕上がります。
笑顔はもちろん、目線を外した写真や、ハートフルリングにピントを合わせて人物をぼやかした撮り方もおすすめ。複数人で撮れば、思い出感たっぷりの一枚になりますよ。
◇2.ハートを持って自撮り♡ フレーム風に使うのがコツ
ハートフルリングをカメラの前にかざして自撮りすれば、まるでハートのフレームに囲まれたような写真が完成！ 顔に近づけすぎず、少し距離をとるとバランス◎
デコレーションスポットや、トゥーンタウンのミニーのモチーフが施された場所を背景に選ぶと、“ミニーのファンダーランド”感もしっかり残した写真に仕上がります。
◇3.グルメやグッズを並べて♡ 映える置き画に
イベント限定のフードや、お気に入りのグッズと一緒に置き画で撮影するのもおすすめ。
ハートフルリングの中にドリンクやスイーツ、お気に入りのグッズを入れたり、ハートフルリングをさりげなく添えたりするだけで、写真全体が華やかになり、SNS映えも抜群！
テーブルの上やベンチ、きれいな床を背景にすると、より統一感のある仕上がりになりますよ。
◇4.ハートの影を使って♡ 大人っぽいシルエットフォト
実は影までかわいいのが、ハートリングの魅力。太陽の下でハートの影を落とし、そのシルエットを入れた写真もおすすめです。
影を頭の上に持ってきたり、手元だけを写したりと、少し大人っぽく雰囲気のある一枚が撮れます。
◇5.思い出の景色をハートの中に閉じ込めて♡
ディズニー・パルパルーザ期間中は、限定デコレーションや夜のシンデレラ城にリボンやハートなどが映し出されるプロジェクションマッピングなど、写真に残したいシーンが盛りだくさん！
ハートフルリング越しにそんな景色を切り取れば、「この日、この場所」の思い出をぎゅっと閉じ込めた、とっておきの写真に。夜のライトアップやショーのタイミングを狙うのもおすすめです。
■ハートフルリングで思い出をもっとかわいく
ハートリングは、身につけるだけでなく、写真の撮り方次第で楽しみ方が無限大に広がるアイテム。友達との思い出作りにも、ソロディズニーの記録にもぴったりです。
ぜひパークでお気に入りの撮り方を見つけて、ディズニー・パルパルーザの思い出をかわいく残してみてくださいね！
■フォトアイディアを動画でチェック！
■「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」
開催期間：2026年1月14日〜3月2日
