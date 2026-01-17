ももクロ・百田夏菜子と考える「マイメロな生き方」とは？　サンリオ「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」の魅力を語る

かわいらしいビジュアルと、明るく素直なキャラクターで長年多くの人に愛されてきたマイメロディ。そんなマイメロディが50周年の節目を迎える今年、サンリオは「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」を1月15日〜1月21日の期間限定で開催します。

会場である表参道ヒルズで行われたプレス発表会では、ももいろクローバーZの百田夏菜子さんが登壇し、「マイメロな生き方」をテーマとしたトークや新年の「MYウィッシュリスト」などを発表しました。

■ももいろクローバーZ・百田夏菜子が振り返る20代とマイメロの魅力

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」は、自分の生き方を考えたり、悩んだりすることが多い20〜30代女性に向けて、好きにすなおに生きる”マイメロな生き方”を提案するイベント。

光沢のある水色のブラウスと、淡いピンクのスカートで登場した百田夏菜子さんは「マイメロディのかわいらしさをチョイスしながら、落ち着いたトーンでかわいいけど大人っぽい魅力を想像しながらコーディネートしました」とにっこり。

司会者のリクエストに応えてその場でくるりと回ってみせ、かわいらしい会場の雰囲気が一段と華やぎました。

サンリオとの思い出について聞かれると、「小さい頃にサンリオショップのくじで一等が当たったことがあります。小さなテレビが当たって、ずっと映像を見ていました」と語った百田さん。さらに最近は動画配信サイトで「My Melody ＆ Kuromi」を一気見したそうで、「映像もすごくかわいらしく、内容も深く考えることも多いような作品だったので、楽しく一気見しました」と、幼い頃から現在までサンリオのキャラクター達に親しんでいる様子でした。

また、イベントのテーマにもなっている「マイメロな生き方」に関連して、31歳を迎えて感じたことについては「”振り返る”ことができるようになりました」と回答。

「20代の頃は日々を全力で駆け抜けるイメージで毎日を過ごしていて、悩みに向き合っている時間がありませんでした。もちろん20代ならではのいろんな悩みがあったけど、考えることを後回しにしてしまうことも多くて、今になって悩んでいたことを話せるようになりました。一度立ち止まってみることの大切さに気付くことができたし、それを受け入れる余裕もできたと思います」と振り返りました。

百田さん自身は“好きにすなお”になることや自分を褒めることは「得意ではない」と話しながら、好きにすなおには「得意ではないからこそ、それをできるようになりたい。表現の方法や自分の言葉に向き合っていきたい」と柔らかな表情で語りました。

自分を褒めることについても、「こうすればよかった……と悩むことの方が多かったけど、少し大人になってまずは“お疲れ様”という言葉を自分にかけてあげるようにしている」と、自分を包み込むことの大切さを意識できるようになったと教えてくれました。

そんな百田さんの気になるパネル展示は「話してみたかったひとに話しかけてみる」とのこと。「サボテンに話しかけるマイメロディがとってもかわいい♡ マイメロちゃんを見習ってもっとできるようになりたいです！」とイベントの魅力をアピールしました。

■百田さんの2026年の「ウィッシュリスト」は？

同イベントは、会場に設置されたウィッシュカードの中から4つ選んで自分だけのウィッシュリストを作ることができるとのことで、百田さんのウィッシュリストをお披露目するコーナーも。

百田さんは、ウィッシュカードの中から「休みをたのしむ」「積んでる本に手を出す」「いつもと違うおめかしをする」の3つをピックアップ。

「休みをたのしむ」については、「元々休みを満喫するよりは、家でダラダラするタイプなのですが、お休みに向けて予定を立ててみたいです！」と意気込みました。お休みに何をしたいかを聞かれると、友人でタレントの朝日奈央さんも朝活にはまっているというエピソードも。「今年は私も朝活したいです」と微笑みました。

「積んでる本に手を出す」に関しては、「昨年購入した本が5〜6冊あるので、休憩や移動時間を活用して読みたいです。」とコメント。健康に関する本や、マイメロディについての本も読みたいと明かしました。

最後の「いつもと違うおめかしをする」については、「休みの日にドレスアップをして、お友だちとコース料理を食べに行きたいです。お休みに着たい！ と思ったフォーマルな洋服を毎年購入しているのですが、活躍の場がなくて……。今年はおめかししてお出かけしたいです。」と声を弾ませました。

最後に百田さんは、「マイメロディから、改めて自分の生き方や、どんな自分をもっと好きになりたいのか考えるきっかけをもらいました。目標を立てるのが苦手な私が新年に３つの目標を立てることができたので、達成できたら褒めてあげたいです。」と新しい一年への意気込みを語り、「みんなが知っているマイメロディだからこそ、このイベントが新たな一面を改めて知る機会にもなると思います。自分と向き合うきっかけになるイベントになっているので、たくさんの方に足を運んでいただければと思います！」とメッセージを送りました。

■「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」で、自分の”好き”を見つけてみて

「好きにすなおに生きてみる展 WITH MY MELODY」は1月15日〜1月21日まで、表参道ヒルズで開催中です。

ピンクと水色を基調とした空間には長さ約30ｍもの巨大なウィッシュリストが設置され、今年やってみたいことや気になるテーマを探すことができます。

吹き抜け階段上のエリアでは「マイメロな生き方」とは何かを紐解くイントロダクションが展示されており、「無理しない」「やさしさ」など、マイメロディのマインドセットを学ぶことができます。

天井から垂れ下がるウィッシュリストを見ながら階段を下っていくと、ウィッシュリストの内容がマイメロディのイラストと共に描かれたウィッシュリストボックスが。それぞれのボックスにはウィッシュカードが設置されており、大事にしたいテーマに出会ったらカードを手に取ることもできます。

会場中央にはマイメロディのオブジェも登場！ 思わず写真を撮りたくなるかわいいアイテムが会場のあちこちにちりばめられています。

会場に置かれたウィッシュカードは全部で48種類。たくさんの「好きにすなおに」生きてみるヒントから、こころに響くカードを見つけてみてくださいね。

選んだカードは、来場者に先着で配布されるカードホルダーに入れて自分だけのオリジナル「ウィッシュリスト」を作ることができます。

ウィッシュカードに書かれた願いは「嬉しいことがあったらお祝いする」「新しい靴でおでかけする」など、ポジティブな気持ちになれることばかり。ぜひ、マイメロディが教えてくれる自分の「好き」の気持ちに生きるための小さな工夫から、わたしらしく生きるヒントを見つけてみてくださいね。

■イベント概要

開催期間：1月15日〜1月21日

開催場所：表参道ヒルズ 本館 吹抜け大階段(東京都渋谷区神宮前4丁目12番10号)

営業時間：11:00〜20:00

URL：https://mymelody.sanrio.co.jp/

（C）’26 SANRIO 著作（株）サンリオ

（取材・文：五十嵐紫月／マイナビウーマン編集部）