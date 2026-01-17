大人女子はどう楽しむ？　ディズニー・パルパルーザ第5弾「ミニーのファンダーランド」の楽しみ方ガイド

2026年1月14日（水）から3月2日（月）まで、東京ディズニーランドでは、「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第5弾として、「ディズニー・パルパルーザ“ミニーのファンダーランド”」を開催しています。

パーク全体は、ミニーマウスが夢に描いたポップでキュートな世界観に包まれ、どこを歩いてもミニー尽くし。「かわいい」が主役のイベントですが、実は大人だからこそ心地よく楽しめるポイントがたくさんあるんです。

今回は、パレード・グッズ・デコレーション・グルメと見どころ満載な「ミニーのファンダーランド」を、大人女子目線での楽しみ方ガイドとしてご紹介します。

■まずは身につけて気分を高めたい【スペシャルグッズ】

イベントを思いきり楽しむなら、まずチェックしておきたいのがスペシャルグッズ。

「ミニーのファンダーランド」の世界観にぴったりな、ポップでキュートなカラーリングのアイテムがそろいます。

カチューシャやキャップ、トレーナーなど、コーディネートのポイントになる身につけグッズは、最初にゲットして1日中楽しむのがおすすめ。身につけるだけで、気分がぐっとイベントモードに切り替わります。

中でも注目したいのが、振るとシャカシャカ音が鳴る「ハートフルリング」。パレードで振って盛り上がるのはもちろん、フォトプロップスとして仲間と一緒に写真を撮るのにもぴったりです。ぬいぐるみチャームやマスコットを付けてカスタマイズすれば、自分だけのオリジナル仕様に仕上げることも。

※一部のパーク内店舗では、スタンバイパスが必要になる場合があります。来園前に公式サイトやアプリでのチェックをお忘れなく。

■見ているだけで元気をもらえる【エンターテイメントプログラム】「ミニー＠ファンダーランド」

イベントの中心となるのが、エンターテイメントプログラム「ミニー＠ファンダーランド」。

ハートの装飾やポップなドット柄が印象的な衣装を身にまとったミニーと仲間たちが、大きなリボンで飾られたフロートに乗って登場します。

「たくさんのゲストと仲良くなりたい！」というミニーの想いが伝わってくるように、フロートの上だけでなく、パレードルートを移動しながらゲストにたっぷりファンサービス。その姿を眺めているだけで、自然と笑顔になってしまいます。

一緒に踊ったり、歌ったりして楽しめるのもポイント。日常の忙しさやモヤモヤを一度リセットしたい大人女子にこそ、体験してほしいパレードです。

■歩くだけでときめく【デコレーション】

期間中は、パーク内のデコレーションも特別仕様に。エントランス前のミニー花壇をはじめ、ワールドバザール中央には大きなリボンのモニュメント、シンデレラ城周辺にはリボンやドット柄の装飾が施され、パーク全体がミニーの世界観に包まれます。

特別なアクションをしなくても、ただ歩いているだけで非日常を感じられるのが魅力。もちろん、せっかくなら仲間と一緒に写真を撮って思い出に残すのもおすすめです。

どこを切り取っても“かわいい”が完成するので、撮影スポットに迷わないのもうれしいポイント。

■世界観まで味わいたい【スペシャルメニュー】

たくさん歩いたあとは、スペシャルメニューでひと休み。「ミニーのファンダーランド」ならではの、見た目にもキュートなメニューが登場しています。

中でも注目したいのが、「ヒューイ・デューイ・ ルーイのグッドタイム・カフェ」と「フードブース（トゥモローランド側）」で販売されている「ハートのリングシュー（ストロベリー）」。写真映えはもちろん、持ち歩きしやすく食べやすいのも魅力。パーク内を巡りながら楽しめます。

また、スペシャルメニューには「スーベニア付き」のものも。食事を楽しむだけでなく、思い出に残るアイテムも手に入れることができる魅力的なセットとなっているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。

■夜まで楽しみたい人に。夜の環境演出「ファンダーナイト」

日が暮れてからも、見逃せないのが新たに実施される夜の環境演出「ファンダーナイト」。

ポップな音楽に合わせて、シンデレラ城にプロジェクションマッピングでリボンやハートなど、ミニーらしいモチーフが映し出されます。さらに、シンデレラ城前のプラザにあるランプポストの上部がハート型のステンドグラス仕様になるなど、辺り一帯がピンク色の光に包まれる演出も。

昼間とはまた違った表情を見せる、キラキラと輝く夜のパークは、大人女子の心をぐっとつかむはず。写真や動画を撮って、1日の締めくくりを楽しんでみてくださいね。

※1回約20分の環境演出の中で、短い映像が数分おきに投影されます（1日3回）。

※詳しい公演時刻は、東京ディズニーリゾート®・オフィシャルウェブサイトやアプリをご確認ください。

■かわいい世界観に身をゆだねて心温まる1日を過ごしてみて

「ミニーのファンダーランド」は、全力ではしゃがなくても、無理に予定を詰め込まなくても楽しめるイベント。

かわいい世界観に身を委ねながら、パレードを見て、グッズを身につけて、気になったグルメを味わう――そんな“余白のある楽しみ方”ができるのが魅力です。

忙しい毎日を過ごす大人女子こそ、ミニーが主役の特別なパークで、心をゆるめる1日を過ごしてみてはいかがでしょうか。

■ディズニー・パルパルーザ第5弾「ミニーのファンダーランド」概要

開催期間：2026年1月14日〜3月2日

※1月13日時点の情報です。内容が変更になる場合があります。また、画像・動画は過去に撮影したものです。

※おすすめ内容は編集部調べです。

※現在の運営ガイドラインや安全衛生対策と異なる場合があります。詳細は東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

