「家族性大腸腺腫症」の生存率は低い？診断後の注意点も医師が解説！

家族性大腸腺腫症（かぞくせいだいちょうせんしゅしょう）とは、10～20代で大腸内にポリープができ始めて、年齢とともに徐々に増える病気です。

症状が進行すると100個以上のポリープになることもあり、放置しておくとがん化する恐ろしい病気です。発症は稀ですが、万が一かかった場合には早期の治療が求められます。

そこで本記事では、家族性大腸腺腫症がどのような病気なのかをご紹介します。生存率なども詳しく解説するので参考にしてください。

※この記事はメディカルドックにて『「家族性大腸腺腫症」を発症すると現れる症状・原因はご存知ですか？医師が監修！』と題して公開した記事を再編集して配信している記事となります。

監修医師：

中路 幸之助（医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター）

1991年兵庫医科大学卒業。医療法人愛晋会中江病院内視鏡治療センター所属。米国内科学会上席会員 日本内科学会総合内科専門医。日本消化器内視鏡学会学術評議員・指導医・専門医。日本消化器病学会本部評議員・指導医・専門医。

家族性大腸腺腫症の生存率

生存率は低いのでしょうか？

早期に大腸全摘除術を行った場合、家族性大腸腺腫症の生存率は高いと考えられています。完全にポリープの発生リスクをなくせるためです。しかし、治療を受けない場合やすでに大腸がんになっている場合は、生存率は大幅に低くなる可能性があります。大腸がんが進行すると共に、他の臓器への転移なども起きているためです。一般的な大腸がんが発生するケースよりも、がん化するスピードが早いので、早期発見できるように定期的な検査を受けましょう。

家族性大腸腺腫症と診断された場合に注意することを教えてください。

家族性大腸腺腫症と診断された場合には、次のような点に注意しましょう。

適切な治療を受ける

定期検査を受ける

家族も遺伝学的検査を受ける

まずはご自分の身体のために適切な治療を受ける点が注意すべきポイントです。医師から提案される治療を受けることは、生存率を高める効果的な方法です。

例えばポリープの数が多く、ある程度進行している状態であれば、一般的には大腸全摘除術などが提案されます。若い方でポリープが少ないようであれば、ポリープを定期的に観察しながら、がんにならないように予防的な手術が提案されるでしょう。それぞれの状態に合わせて提案された適切な治療を受けることが大切です。

また、定期検査を受けることも注意すべきポイントです。手術の有無にかかわらず、ポリープの再発やがん化を監視するために、治療後は定期検査を受けましょう。定期検査を行っていれば、ポリープの発生やがん化した際にも早期発見できる可能性が高いです。早期の治療で悪化のリスクを防げるため、必ず定期検査を受けましょう。

そして、家族も遺伝学的検査を受ける点も注意点に挙げられます。ご自分に家族性大腸腺腫症が発症したら、家族全員にも同じ病気の発症リスクがあると考えられます。誰が発症しているかを早期発見して、早めに予防対策を行えれば生存率も高められるため、必ず家族も遺伝学的検査を受けましょう。

最後に、読者へメッセージをお願いします。

家族性大腸腺腫症は、非常にまれな病気です。しかし発症した場合は、若い年齢でも大腸内に大量のポリープができてしまい、徐々にがん化してしまいます。一般的な大腸がんよりもがん化のスピードは早いため、早期発見が非常に大切です。また、この病気の原因は遺伝子の変異であり、変異した遺伝子は受け継がれる可能性があります。ご自分が発症した場合には家族の中にも発症者がいる可能性があるため、すぐに検査を受けましょう。

編集部まとめ



家族性大腸腺腫症は、10代から大腸内に大量のポリープができてしまい、その後がん化する可能性のある病気です。

40代になると、ほぼ100％がん化するといわれているため、決して放置してはいけません。家族の病歴で、万が一この病気がある場合にはすぐに検査と治療を受けましょう。

家族性大腸腺腫症は、医師との連携を取りながらの検査や治療が非常に重要です。十分に病気のリスクや注意点を把握して、医師と相談しながら治療を進めましょう。

参考文献

家族性大腸腺腫症（国立病院機構四国がんセンター）