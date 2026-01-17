豪華な内容ににやけが止まらない……！　毎年大人気「つるとんたん」の福袋を開封してみた

みなさん、こんにちは！ マイナビウーマン読者パートナーのえりかです。

2026年、みなさんはどんな福袋を買いましたか？ 私は今年初めて「つるとんたん」の福袋を購入したので、その内容をレポートします。

実は、昨年もつるとんたんの福袋を「買いたい！」と思って調べたのですが、その時すでに売り切れてしまっていたので、2025年は事前にインスタをチェック。12月にネットで無事予約できました！ あとは店頭に受け取りに行くだけ。

事前にカード決済もできますが、私は店頭決済を選びました。

■おうどんチケットで店内でも楽しめる豪華なセット

こちらがつるとんたんの福袋です！ ずっしりと重たくて、開けるのがワクワク……！

まず目に飛び込んだのはこちらの、半生のおうどん2人前×2セット。

つるとんたんのもっちもちのおうどん、大好きなので自宅で食べられるのはすごい嬉しい！

さらに、おうどんのつけつゆ、お出汁、クリームのお出汁、カレーのお出汁がそれぞれ1個ずつ入っています。これは完全に自宅でつるとんたんが再現できること間違いなし！

どれもおいしそうで、どれから食べようか迷ってしまいます……！

そして、店内で好きなおうどんが選べるチケットが4枚入っていました。

つるとんたんのおうどんを自宅でも店内でも満喫できるこの2026年の福袋。実はお値段が6,000円なんです！ 店内でいただくおうどんだけでも元が取れてしまいそう……！

早速、つるとんたんのメニューを見て、今度何を食べようかとにやにやしています（笑）。

■福袋で2026年の年明けを楽しんでみて

今年初めてつるとんたんの福袋を買ってみましたが、自宅でもお店でもおいしいおうどんが楽しめる豪華な内容に、気分も高まりました！ 2026年の走り出しも、つるとんたんのおうどんと一緒に楽しくスタートできそうです。

みなさんもぜひ、来年の福袋にはつるとんたんでおうどん満喫してみてはいかがですか？

（えりか）