「全身の写真が見たいな」うわっ、やばい!! 成人男性が女子高生に全身の写真を撮るように要求してきて……!?【ないものねだりの女達。 #714】
Instagramで発信されているゆき蔵さん（@yuki_zo_08）の、漫画「ないものねだりの女達。」を配信！
◆Check!
＜＜1話からまとめ読みはこちら
＜＜前回のお話しはこちら
＜前回までのおはなし＞
DMでやり取りをしている男性の言葉で、元気を取り戻した美月。しかし、男性が「今どんな服着てるの？」と送ってきて……。
今の美月には本当の姿で「可愛い」と言われることが嬉しいですよね……。でも、これ以上の写真は送らないで欲しいです……！
ゆき蔵さんの漫画は、Instagramとブログでも更新されています。ぜひチェックしてみてくださいね！
◆Check!
1話からまとめ読みはこちら
■ご協力
ゆき蔵さん（@yuki_zo_08）
ブログ：https://yukizo.nbblog.jp/
Kindle：https://www.amazon.co.jp/dp/B0BZGW81FS
（漫画：ゆき蔵、文：マイナビウーマン編集部）
※本記事は公開時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。予めご了承ください。