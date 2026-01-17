韓国コスメ「Coralhaze」より、「お茶犬」着想の限定リップが誕生！
セガ フェイブは1月19日、ホリプロと共同開発したキャラクター「お茶犬」と、韓国発のコスメブランド「Coralhaze （コーラルヘイズ）」を運営する月架世交易とのコラボレーションアイテムを発売します。
同コラボでは、お茶犬から着想を得た限定リップ「デュードロップティント」新色4色を展開。ふんわりと愛らしいお茶犬デザイン限定パッケージで、特別仕様の「デュードロップティント」です。
■思わず“きゅん”とときめく！ ふんわり愛らしい限定パッケージで登場
「ほっ」と一息つける癒しの存在として誕生した「お茶犬」は、緑茶や紅茶をモチーフにした人気のキャラクターシリーズ。今回、コーラルヘイズのティント「デュードロップティント」とお茶犬のコラボが実現しました。
キャラクターごとに異なる柔らかな雰囲気を、透け感とみずみずしい艶カラーにて表現。いつものメイクに、遊び心と可愛さを加えることができるデザインです。
■全4種のデザインが発売！ 茶犬の「ほっ」とするカラーを表現
211ダージリン（紅茶犬のチャイからインスパイア）
チャイ
甘えん坊な性格。みんなの末っ子的な存在。インド生まれイギリス育ち。いたずらっ子で天然な一面も…？
212ジャスミン（ハーブ茶犬のハナからインスパイア）
ハナ
ナチュラルな飾らない性格。ガーデニングが好き。お花に囲まれて暮らすのが夢。
213アールグレイ（紅茶犬のアールからインスパイア）
アール
勇敢だけど涙もろい。ヒーローに憧れている。好奇心旺盛で、冒険好き。午後のお茶は欠かせない。
214エスプレッソ（コーヒー犬のカフェからインスパイア）
カフェ
大人しくて仲間想いな性格。早起きが得意。お茶犬の中では個性的な見た目をしていて、みんなと違う耳にコンプレックスを抱いている。
■商品概要
●商品名：Coralhaze デュードロップティント
●価格：各1,650円
●容器サイズ：33 x 20 x 69 mm
●発売店舗：PLAZA／ハンズ／ロフトはじめとしたバラエティショップ（一部店舗除く）
●発売日：
・1月19日〜 PLAZA・ハンズ・ロフト（一部店舗除く）
・2月2日〜 バラエティショップ（一部店舗除く）
セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。
SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.
（エボル）