韓国コスメ「Coralhaze」より、「お茶犬」着想の限定リップが誕生！

セガ フェイブは1月19日、ホリプロと共同開発したキャラクター「お茶犬」と、韓国発のコスメブランド「Coralhaze （コーラルヘイズ）」を運営する月架世交易とのコラボレーションアイテムを発売します。

同コラボでは、お茶犬から着想を得た限定リップ「デュードロップティント」新色4色を展開。ふんわりと愛らしいお茶犬デザイン限定パッケージで、特別仕様の「デュードロップティント」です。

■思わず“きゅん”とときめく！ ふんわり愛らしい限定パッケージで登場

「ほっ」と一息つける癒しの存在として誕生した「お茶犬」は、緑茶や紅茶をモチーフにした人気のキャラクターシリーズ。今回、コーラルヘイズのティント「デュードロップティント」とお茶犬のコラボが実現しました。

キャラクターごとに異なる柔らかな雰囲気を、透け感とみずみずしい艶カラーにて表現。いつものメイクに、遊び心と可愛さを加えることができるデザインです。

■全4種のデザインが発売！ 茶犬の「ほっ」とするカラーを表現

211ダージリン（紅茶犬のチャイからインスパイア）

チャイ

甘えん坊な性格。みんなの末っ子的な存在。インド生まれイギリス育ち。いたずらっ子で天然な一面も…？

212ジャスミン（ハーブ茶犬のハナからインスパイア）

ハナ

ナチュラルな飾らない性格。ガーデニングが好き。お花に囲まれて暮らすのが夢。

213アールグレイ（紅茶犬のアールからインスパイア）

アール

勇敢だけど涙もろい。ヒーローに憧れている。好奇心旺盛で、冒険好き。午後のお茶は欠かせない。

214エスプレッソ（コーヒー犬のカフェからインスパイア）

カフェ

大人しくて仲間想いな性格。早起きが得意。お茶犬の中では個性的な見た目をしていて、みんなと違う耳にコンプレックスを抱いている。

■商品概要

●商品名：Coralhaze デュードロップティント

●価格：各1,650円

●容器サイズ：33 x 20 x 69 mm

●発売店舗：PLAZA／ハンズ／ロフトはじめとしたバラエティショップ（一部店舗除く）

●発売日：

・1月19日〜 PLAZA・ハンズ・ロフト（一部店舗除く）

・2月2日〜 バラエティショップ（一部店舗除く）

（エボル）