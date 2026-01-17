早希 ワンマンライブ『さきびより』開催決定！「みなさんと一緒にたくさんの笑顔を咲かせられますように！」

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

NHK Eテレ『The Wakey Show～ザ・ウェイキー・ショウ』にマリーゴール役としてレギュラー出演中のシンガーソングライターの早希が、8月22日に東京・浅草花劇場にてワンマンライブを開催する。

■それぞれ違った楽しみ方ができる昼夜2公演での開催

本公演は昼・夜2公演での開催となっており、この日ならではの、それぞれ違った楽しみ方ができるライブになる。

昼公演は、子どもから大人まで誰もが楽しめるカバー楽曲を多めに披露。『The Wakey Show』をきっかけに早希を知った人たちも存分に楽しめる内容になる。一方、夜公演はオリジナル楽曲を中心に届ける。

両公演ともに3歳以下は膝上観覧の場合、無料での入場が可能。また、公演当日は、公演チケットの提示で会場と併設している花やしき遊園地への入園が無料となる。チケットは1月17日から抽選申し込みがスタートする。

早希は、本公演に先駆けて2025年11月より、花やしき内のフラワーステージにて、『はなやさき ～Saki Family Live～』を月1で開催中。老若男女が楽しめるカバー楽曲をはじめ、レギュラー出演中のEテレ『The Wakey Show』の楽曲も披露している。次回は2月7日に開催予定。

■ライブ情報

『Saki One Man Live「さきびより」』

08/22（土）東京・浅草花劇場

