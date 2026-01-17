BE:FIRST、初のスタジアムライブのチケットが一般発売開始からわずか3分で即完売

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTが5月16・17日に東京・味の素スタジアムで開催する自身初のスタジアムライブ『BE:FIRST Studium Live 2026 We are the “BE:ST”』のチケットが、一般発売開始からわずか3分で即完売となった。

■これまでの集大成とさらなる今後の進化を示す

2021年のデビュー以来、ホール、アリーナ、ドーム公演を経て、さらにワールドツアーも成功させたBE:FIRSTのあらたなステージとなる本公演。

2025年10月29日に発売したベストアルバム『BE:ST』を引っさげ、これまでの集大成とさらなる今後の進化を示す、自身最大規模の公演になる予定だ。

■ライブ情報

『BE:FIRST Stadium Live 2026 We are the “BE:ST”』

05/16（土）東京・味の素スタジアム

05/17（日）東京・味の素スタジアム

