触れた瞬間、とろけるような幸せ。冬をやさしく包む「ふわとろ毛布」【クモリ】の毛布がAmazonに登場中‼
見ても触れても心ほどける。毎日に寄り添う、とっておきの一枚【クモリ】の毛布がAmazonに登場!
クモリの毛布は、「デザイン」と「使い心地」のちょうどいい交差点を目指して生まれた、この冬いちおしのふわとろ毛布」だ。最初のサンプルでは理想のぽこぽこ感が出せず、毛足の長さやカットライン、密度、起毛方向まで細部を何度も見直し、触れた瞬間のとろけるような質感と、見たときの可愛らしさが両立するポイントを丁寧に探り続けた。
表面はラビットファー調のもこふわ、裏面はフランネルのしっとりとした肌ざわりで、気分や季節に合わせて面をくるりと変えるだけで違う心地よさに出会える。静電気のパチッを抑えるケアや、低ホルムアルデヒド基準に配慮した素材選定、そして家庭で洗える扱いやすさも、毎日使う相棒として欠かせない条件として大切にしている。
サイズはハーフから大判まで揃い、ひざ掛けや肩掛け、ベッドの一枚足し、ソファでのリラックスタイム、ワークスペースのひと温もりなど、暮らしのさまざまなシーンに寄り添う。
質感と機能の両方で「ちょっと特別」を感じられる一枚として、毎日にふわっと灯る温もりを届けてくれる毛布だ。
