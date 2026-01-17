パク・ソジュン、『明日はきっと』メイキング動画に反響「気さくでホント素敵！」「スタッフの人達と仲良しで羨ましい」
韓国俳優のパク・ソジュン（37）が、17日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。最終回を迎えた、主演を務めた韓国ドラマ『明日はきっと』（Prime Videoにて独占配信中／原題：ギョンドを待ちながら）のメイキング動画を公開した。
【動画】「なんでランニングウェアを着なかったの？」スタッフをからかうなど、素のパク・ソジュンが収められたメイキング動画
パク・ソジュンは「前髪アップのパク・ソジュン、私が無料で見てもいいですか？ Track 66（韓国語）」と題した動画で、最終回のロケ地・スペインでの撮影風景を披露している。
主人公のイ・ギョンドを演じたパク・ソジュンは、作品の中で一度も前髪を上げたことがなかったが、ピシッと前髪をヘアセットした姿で登場。パク・ソジュンの代表作・ドラマ『キム秘書はいったい、なぜ？』で見せたイ・ヨンジュンを彷彿とさせるスーツを着ているかのような姿で、スタッフらと違和感があると談笑していた。
ほかにも、待機時間にスタッフらと楽しげにふざけ合い、ランニングシーンでの撮影では「なんでランニングウェアを着なかったの？」とからかう一面も見せた。さらに、このランニングシーンが生まれた撮影秘話が明かされ、ドラマファン&パク・ソジュンファンが喜ぶ内容が詰め込まれた内容となっている。
最後には、クランクアップを迎えてスタッフからの質疑応答が収められており「パク・ソジュンの2025年は『明日はきっと』に込められた1年でした」「全力を尽くしました」と語っていた。
この動画に、ファンからは「ソジュンさん気さくでホント素敵！キョンド最高でした」「さわやか〜 努力家のパク・ソジュン氏、いつもカッコイイですね！素晴らしい！」「スタッフの人達と仲良しで羨ましいです」「イケメン」「私はすでにキョンドロスです」などのコメントが集まっている。
同作は、2度の恋愛を経て別れたイ・ギョンド（パク・ソジュン）とソ・ジウ（ウォン・ジアン）が、不倫スキャンダル記事を報道した記者と、そのスキャンダルの主人公の妻として再会し、切なくも濃密な恋を描くロマンスドラマ。パク・ソジュンは7年ぶりのラブロマンス作品として注目されていた。
