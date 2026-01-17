佐野勇斗、春のセンバツ甲子園出場の球児らに“注意喚起” 入場行進曲に「イイじゃん」決定受け
俳優で5人組ダンスボーカルグループ・M!LKの佐野勇斗（27）が17日までに、自身のSNSを更新。 第98回選抜高校野球大会（3月19日開幕、甲子園球場）の入場行進曲にグループの人気曲「イイじゃん」に決まったことを受けて、球児たちにアドバイスした。
佐野は「M！LKの『イイじゃん』が、春のセンバツ甲子園入場行進曲に選ばれました！！」と興奮気味に報告。「朝ドラ「おむすび」で甲子園を目指す役を演じていたので、もんのすごく嬉しいです！！！すごいご縁だ…」とつづった。
続けて「出場される皆さんの後押しができるととても嬉しいです」とする一方「行進される皆さん。途中で別の曲かなというくらいリズムが変わりますので、ご注意ください」とアドバイスを送った。
