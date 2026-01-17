エレ片、3年ぶり“新作コントライブ”開催へ 片桐仁「また大変な日々がやってくるというドキドキでいっぱい」
お笑いコンビ・エレキコミック（やついいちろう、今立進）と元ラーメンズで俳優の片桐仁によるユニット「エレ片」が、3月に『エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」』を開催。その詳細を、17日配信のTBS Podcast『エレ片のポッ！』内で発表した。
【写真】「奥様が可愛すぎて可愛すぎて」妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁 ※6枚目
前回、24年のコントライブは、もう一度見たいコントをリスナーから募集し、過去作品を“2024年バージョン”にして届けた“ベストライブ”だったが、今回は約3年ぶりとなる“新作コントライブ”。今年、結成20年の節目を迎えるエレ片の3人が、どんな新作コントを世に放つのか。
■エレ片コメント
▼やついいちろう
3年ぶりの新作コントライブです。エレ片が出会って30年。ラジオが始まって20年の節目にこうして新作コントを披露できてうれしいです!!皆さん生で観に来てくださいねーー！
▼今立進
この度、3年振りに「エレ片」の新作コントライブが、かえってきます！その間に、私も何だか身軽になった気がするので、良いコントができそうです。全員50越えのコントは、なかなか見れないので、生のオジサンをぜひ観に来てください。とにかく必見！
▼片桐仁
僕にとっては、今やエレ片コントライブでしか劇場でコントをやってないので、また大変な日々がやってくるというドキドキでいっぱいです。エレキは体力がスゴいのでそれも怖いです。でもお客様に喜んでもらえるように頑張ります！ぜひ観に来てください！
■エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」概要
【日程】
3月13日（金）開場13:15 開演14:00／開場18:15 開演19:00
3月14日（土）開場18:15 開演19:00
3月15日（日）開場11:15 開演12:00／開場16:15 開演17:00
【会場】
東京・博品館劇場
【写真】「奥様が可愛すぎて可愛すぎて」妻との“顔出し”2ショット披露の片桐仁 ※6枚目
前回、24年のコントライブは、もう一度見たいコントをリスナーから募集し、過去作品を“2024年バージョン”にして届けた“ベストライブ”だったが、今回は約3年ぶりとなる“新作コントライブ”。今年、結成20年の節目を迎えるエレ片の3人が、どんな新作コントを世に放つのか。
▼やついいちろう
3年ぶりの新作コントライブです。エレ片が出会って30年。ラジオが始まって20年の節目にこうして新作コントを披露できてうれしいです!!皆さん生で観に来てくださいねーー！
▼今立進
この度、3年振りに「エレ片」の新作コントライブが、かえってきます！その間に、私も何だか身軽になった気がするので、良いコントができそうです。全員50越えのコントは、なかなか見れないので、生のオジサンをぜひ観に来てください。とにかく必見！
▼片桐仁
僕にとっては、今やエレ片コントライブでしか劇場でコントをやってないので、また大変な日々がやってくるというドキドキでいっぱいです。エレキは体力がスゴいのでそれも怖いです。でもお客様に喜んでもらえるように頑張ります！ぜひ観に来てください！
■エレ片コントライブ「帰ってきたコントの人」概要
【日程】
3月13日（金）開場13:15 開演14:00／開場18:15 開演19:00
3月14日（土）開場18:15 開演19:00
3月15日（日）開場11:15 開演12:00／開場16:15 開演17:00
【会場】
東京・博品館劇場