仮面ライダー新作映画の制作が決定 候補の平成仮面ライダー11作発表 新作ロゴも解禁
2026年は仮面ライダー生誕55周年となる。そんな特別な年に「仮面ライダームービープロジェクト」と題し、仮面ライダー新作映画の制作が決定した。作品名はまだ明かされていない。候補作は平成仮面ライダー11作品。この中から映画化されるのはどの仮面ライダーになるのか。仮面ライダーWEB（公式HP）上で予想投票も実施中で、27日正午にすべての情報が明かされる。
【写真】藤岡弘、の娘・天翔天音が変身する仮面ライダーアインズ
仮面ライダー生誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治氏が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）を制作。生誕50周年では、庵野秀明氏が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023）、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U-NEXT、MX）と3つのプロジェクトを発表した。
そして、2026年の生誕55周年でも『仮面ライダームービープロジェクト』という仮面ライダーの新作映画制作という大きなプロジェクトが動き出している。新作の候補は平成仮面ライダー11作品。『仮面ライダーアギト』、『仮面ライダー龍騎』、『仮面ライダーカブト』、『仮面ライダー電王』、『仮面ライダーディケイド』、『仮面ライダー鎧武／ガイム』、『仮面ライダーゴースト』、『仮面ライダーアマゾンズ』、『仮面ライダーエグゼイド』、『仮面ライダービルド』、『仮面ライダージオウ』。それぞれサブタイトルを含む新作の作品ロゴも提示されている。
■候補作品：本プロジェクト作品タイトル／テレビシリーズタイトル
『アギト―超能力戦争―』／『仮面ライダーアギト』（2001）
『仮面ライダー龍騎−サバイブ・グランプリ―』／『仮面ライダー龍騎』（2002）
『仮面ライダーカブト―天を継ぐもの―』／『仮面ライダーカブト』（2006）
『電王―俺、炎上！―』／『仮面ライダー電王』（2007）
『仮面ライダーディケイド―超ショッカー大戦―』／『仮面ライダーディケイド』（2009）
『鎧武／ガイム―ニヴルヘイム・ウォー―』／『仮面ライダー鎧武／ガイム』（2013）
『仮面ライダーゴースト―周年！始まりの眼魂！―』／『仮面ライダーゴースト』（2015）
『アマゾンズ―PSYCHIC WAR―』／『仮面ライダーアマゾンズ』（2016）
『エグゼイド―ディヴァイン・ゲーム―』／『仮面ライダーエグゼイド』（2016）
『仮面ライダービルド―Be the Two―』／『仮面ライダービルド』（2017）
『仮面ライダージオウ―Next New Wφrld―』／『仮面ライダージオウ』（2018）
【写真】藤岡弘、の娘・天翔天音が変身する仮面ライダーアインズ
仮面ライダー生誕の周年では記念イヤーにふさわしい作品が制作されてきた。生誕45周年では、初代仮面ライダーの藤岡弘、演じる本郷猛／仮面ライダー1号を主人公に据え、金田治氏が監督を務めた『仮面ライダー1号』（2016）を制作。生誕50周年では、庵野秀明氏が監督・脚本を務めた『シン・仮面ライダー』（2023）、西島秀俊と中村倫也のダブル主演で話題となった『仮面ライダーBLACK SUN』（2022／Prime Video）、『仮面ライダーW』の続編をアニメ化した『風都探偵』（2022／U-NEXT、MX）と3つのプロジェクトを発表した。
■候補作品：本プロジェクト作品タイトル／テレビシリーズタイトル
『アギト―超能力戦争―』／『仮面ライダーアギト』（2001）
『仮面ライダー龍騎−サバイブ・グランプリ―』／『仮面ライダー龍騎』（2002）
『仮面ライダーカブト―天を継ぐもの―』／『仮面ライダーカブト』（2006）
『電王―俺、炎上！―』／『仮面ライダー電王』（2007）
『仮面ライダーディケイド―超ショッカー大戦―』／『仮面ライダーディケイド』（2009）
『鎧武／ガイム―ニヴルヘイム・ウォー―』／『仮面ライダー鎧武／ガイム』（2013）
『仮面ライダーゴースト―周年！始まりの眼魂！―』／『仮面ライダーゴースト』（2015）
『アマゾンズ―PSYCHIC WAR―』／『仮面ライダーアマゾンズ』（2016）
『エグゼイド―ディヴァイン・ゲーム―』／『仮面ライダーエグゼイド』（2016）
『仮面ライダービルド―Be the Two―』／『仮面ライダービルド』（2017）
『仮面ライダージオウ―Next New Wφrld―』／『仮面ライダージオウ』（2018）