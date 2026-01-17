『キミプリ』えっ…ファイナルライブ！ダークイーネ招待へ 第48話あらすじ＆場面カット公開
アニメ『キミとアイドルプリキュア♪』（キミプリ ABCテレビ・テレビ朝日系 毎週日曜 前8：30）第48話「ファイナルライブ！ダークイーネをご招待！」の先行場面カット＆あらすじが公開された。
18日放送の第48話は、巨大な影になってはなみちタウンにあらわれたダークイーネ。その力に圧倒されつつも、ライブに招待するため、ダークイーネの元へ向かって駆け出していくキュアアイドルたち。
ダークイーネの力によって無数のダークランダーが次々と出現し、はなみちタウンの人たちが襲われていく中、アイドルプリキュアは人々を助けながら進んでいくが…。
『キミとアイドルプリキュア♪』のテーマはアイドルで、歌うことが大好きな咲良うたが、伝説の救世主【アイドルプリキュア】を探しにきた妖精【プリルン】と出会い、キラキラを奪われた人々を救うストーリー。「“キミ”がいるから輝ける、強くなれる！」と、アイドルになったプリキュアたちが“歌って踊ってファンサして”、敵である【チョッキリ団】のボス【ダークイーネ】と戦っていく。
