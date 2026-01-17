“恥じらいバニーガール”ときちゃん「酔わせてほしいの」 グラビアでドキドキ体験を提供
“恥ずかしがるバニーガール動画”が大バズり、以降グラビア界を沸かせ続ける人気TikToker・ときちゃんが登場する『SPA!デジタル写真集 ときちゃん「酔わせてほしいの」』の発売を記念し、誌面カットの一部が公開された。
【写真】「酔わせてほしいの」ワンカップをゴクリと飲酒する姿を披露するときちゃん
ときちゃんは1995年生まれ、神奈川県出身。2023年にグラビアデビューを果たすと、各誌のデジタル写真集が次々とヒットし、SNSフォロワーは100万人を超えるなど注目を集めてきた。これまでに2nd写真集『ときちゃんネイキッド』、その続編ともいえるオールアザー電子版『ときちゃんリミテッド！』を発表しており、デジタルグラビアの分野で存在感を強めている。
今作は、温泉旅館を舞台にしたシチュエーショングラビアに挑戦。目的地に到着し、くつろいだ表情で酒を嗜む場面から物語は始まる。旅の高揚感とともに見せる自然体の姿が印象的で、カメラはその一瞬一瞬を切り取っていく。
客室では、リラックスした空気の中で衣服を脱ぎ、これまでとは異なる妖艶な表情を披露。健康的なボディラインを生かしたカットが続き、非日常の時間を共有しているかのような感覚を演出している。
さらに、作品の見どころとなる温泉シーンでは、湯けむりに包まれながら穏やかなひとときを過ごす様子を収録。日本酒を注ぎ、香りや湯加減を楽しむ姿が描かれ、旅館ならではの情緒と大人の余裕が感じられる内容となっている。表紙で見せている肘・膝ブラのカットも含め、これまで以上に踏み込んだ表現に挑んだ意欲作だ。
