阪神・淡路大震災は、発生からきょうで31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。

神戸市の東遊園地に設けられた「1.17のつどい」の会場です。土曜日ということもあり、会場には今も大勢の人が訪れています。

地震が起きた午前5時46分。黙とうがささげられ、犠牲者を悼みました。灯籠でつくられた「つむぐ」という文字。「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」というメッセージが込められています。

出産後すぐに被災

「そばに横に赤ちゃんがいて、そこで揺れを感じて。あっという間だったなと。どんどん思いはやっぱり、忘れるよりはすごく濃くなっている」

神戸市で被災

「あのときすごくボランティアに助けてもらったので、いまは今度自分がボランティアする側にまわって東北に行ったり、能登半島に行ったりしている。ボランティアの輪が広がっているのはすごくうれしい」

今年は震災関連の追悼行事が去年から20も減り37になる見込みで、「震災を知らない世代」にあの日の教訓をどう「つむいで」いくのか、私たち一人ひとりに問いかけられています。