阪神・淡路大震災から31年 「つむぐ」記憶と教訓を先の世代に… 神戸市で追悼行事
阪神・淡路大震災は、発生からきょうで31年です。追悼行事が行われている神戸市から中継です。
神戸市の東遊園地に設けられた「1.17のつどい」の会場です。土曜日ということもあり、会場には今も大勢の人が訪れています。
地震が起きた午前5時46分。黙とうがささげられ、犠牲者を悼みました。灯籠でつくられた「つむぐ」という文字。「震災の記憶と教訓を先の世代につないでいく」というメッセージが込められています。
出産後すぐに被災
「そばに横に赤ちゃんがいて、そこで揺れを感じて。あっという間だったなと。どんどん思いはやっぱり、忘れるよりはすごく濃くなっている」
神戸市で被災
「あのときすごくボランティアに助けてもらったので、いまは今度自分がボランティアする側にまわって東北に行ったり、能登半島に行ったりしている。ボランティアの輪が広がっているのはすごくうれしい」
今年は震災関連の追悼行事が去年から20も減り37になる見込みで、「震災を知らない世代」にあの日の教訓をどう「つむいで」いくのか、私たち一人ひとりに問いかけられています。