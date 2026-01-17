『VS.超特急』ライブ第3弾開催決定 ももいろクローバーZとのツーマンが初めて実現【コメント全文】
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の冠番組『VS.超特急』（日本テレビ系／毎週月曜 深0：59）の連動LIVEイベント『VS.超特急』第3弾が、3月31日、4月1日の2日間にわたって、東京・有明アリーナで開催されることが17日、発表された。
【写真】良い姉弟関係！番組初回ゲストのももクロと思い出ロケをした超特急
同イベントでは、圧巻のライブパフォーマンスはもちろん、様々な企画で8号車（ファンネーム）と一緒に盛り上がってきた。今回は番組を通じて交流を深めた豪華アーティストが大集結する。
3月31日は、番組で培った“ぶっといキズナ”のアーティストが集結。今回は、BALLISTIK BOYZの出演が発表されたほか、「and more」と表記されている。超特急メタルなかよしライブ”となる。さらに、SPゲストとしてDJ KOOも参戦。一緒に盛り上がること間違いなしの企画が“盛り盛りDO DANCE”となる。
4月1日は、番組初回ゲスト・ももいろクローバーZとのツーマンが初めて実現。同じ事務所所属で歴史深い2組のメモリアルライブは笑いがいっぱいの対決企画や、涙なしでは見られないエモいコラボもある。
また、2日間通して全編公開収録となる。FC先行チケットの申し込みは、きょう正午からスタートする。
【コメント全文】
■リョウガ
気付けば第3弾！
VSと言えど、戦友たちとともに最高の2日間にしたいと思います。ファンの皆さんも良い意味でぜひバチバチしてくださいな。
■ユーキ
VS.超特急史上、いちばん熱い2日間になること間違いなし。1日目は、事務所の枠を超えた刺激的なライブ。2日目は、事務所の先輩であり、番組の初回ゲストとしてもお迎えしたももいろクローバーZさんとの夢のツーマンライブ。熱いステージをお楽しみに！
【写真】良い姉弟関係！番組初回ゲストのももクロと思い出ロケをした超特急
同イベントでは、圧巻のライブパフォーマンスはもちろん、様々な企画で8号車（ファンネーム）と一緒に盛り上がってきた。今回は番組を通じて交流を深めた豪華アーティストが大集結する。
4月1日は、番組初回ゲスト・ももいろクローバーZとのツーマンが初めて実現。同じ事務所所属で歴史深い2組のメモリアルライブは笑いがいっぱいの対決企画や、涙なしでは見られないエモいコラボもある。
また、2日間通して全編公開収録となる。FC先行チケットの申し込みは、きょう正午からスタートする。
【コメント全文】
■リョウガ
気付けば第3弾！
VSと言えど、戦友たちとともに最高の2日間にしたいと思います。ファンの皆さんも良い意味でぜひバチバチしてくださいな。
■ユーキ
VS.超特急史上、いちばん熱い2日間になること間違いなし。1日目は、事務所の枠を超えた刺激的なライブ。2日目は、事務所の先輩であり、番組の初回ゲストとしてもお迎えしたももいろクローバーZさんとの夢のツーマンライブ。熱いステージをお楽しみに！