俳優の真木よう子さんが自身のインスタグラムで、先月24日に誕生を報告した第二子の育児に取り組む模様を投稿しています。



【写真を見る】【 真木よう子 】「生きねば」「真夜中のママ」育児中の表情にフォロワーからエール「生きましょう！」 先月24日に第二子誕生を報告





今月5日の投稿では、フローリングの床にポツンと置かれた飲み物の写真。「こんなとこにいるはずも無いヤツがこんなとこにいる」と、見つけた瞬間の驚きをテキストしています。真木さんにとって、自分ではこんなところに飲み物を置いた覚えが全くないことがうかがえます。

真木さんは「子供を産むと」「この世でいちばん怖い物が」「幽霊でも他人でもなく自分になる…」と、いわゆる爛泪漾璽屮譽ぅ鶚畩態に戸惑いを見せています。









続く投稿では、薄暗い部屋の中で放心しているような真木さんの表情が。「赤ちゃんが寝たから今のうちにリビングとキッチンの片付けをするか」「自分の体を休めるか」「悩んでいる真夜中のママです」と、牋藥あるある瓩量造い鯡世しています。フォロワーからは「悩まずに休んで」と気遣う声も。









さらに続いて、天井だけを映している画面に、いきなり「ベー」をする真木さんが飛び込んでくる動画を投稿していて、まるであやされている赤ちゃんの目線のようです。









そして真木さんは、マスクをかけてニットの帽子を被った表情で「仕事行ってきます」「生きねば」と敬礼の顔文字を添えてテキスト。育児と仕事、生活に向き合う真木さんの思いが伝わってきます。

フォロワーからは「いってらっしゃいです」「生きましょう！」「かあちゃん、頑張れ」など、温かいエールが集まっています。

