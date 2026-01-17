「ラブライブ！蓮ノ空女学院スクールアイドルクラブ」村野さやか役で知られる声優の野中ここな（19）が17日、都内で、1st写真集「うたかた」（KADOKAWA）の発売記念イベントを行い、合同取材に臨んだ。

昨年7月に地元・長崎で撮影し、10代ラストの等身大の姿を写した。「大好きな長崎で撮影できた。10代最後の夏がすべて詰め込まれています」と話し、自己採点は「100点」。お気に入りは前髪を上げているカットで「スタイリングがすごく好き。白い透明感のある衣装を着させていただいて、ウエディングドレスっぽいのがお気に入りポイント。乗馬ができる場所で物語の世界みたいに撮影できた。数年前までおでこを出して活動していたので、懐かしい気持ちにもなります」と話した。

これまで自身の外見と向き合ってこなかったと言い「自分の魅力を出したい。1、2週間前から鏡の前で表情を確認したり、ほくろがチャームポイントなので、恥ずかしがらずに出そうと思って撮影しました」と振り返った。大人っぽさも意識した。「水着は『まだだ』と思ったんですけど、入浴カットが皆さん、びっくりしたみたい。私の中では、背中が開いてる黒いドレスが一番、大人っぽいんじゃないかな」。

28日に20歳の誕生日を迎える。10代を振り返って「あっという間でした。芸能界に入ったのが11歳。小6の時で、この世界で歌ったり踊ったりお芝居をしたり、表現だらけの10代だった。20代は勝負の時だと思うので、挑戦の年にしたい」と意気込む。「お芝居が好きなので、舞台やミュージカル、表情や体の動きでも伝えられる役者さんになってみたい。曲を出してみたいというのもありますね。女性声優さんが演じる少年がすごく好きなので、20代は少年役にも挑戦してみたい」とやりたいことを挙げた。