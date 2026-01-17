Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」のリアルイベント「ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～」を1月17日と18日の2日間にわたって千葉県の幕張メッセにて開催している。本記事では「関係者からのわっぴ～★なメッセージ」コーナーを紹介する。

会場2階にある本エリアは「ブルアカ」を手掛けるNexon GamesやYostarのスタッフ、ならびにキャラクターデザインやスピンオフ作品などを手掛けるイラストレーターの色紙を展示している。

毎年恒例の展示エリアになっており、今年も本作のディレクターを担当するキム・ヨンハ氏らのメッセージが確認できる。記念すべき5周年のイベントということで、これまでを振り返りつつ先生（ユーザー）へ感謝を伝えるメッセージが多く展示されていた。

このほか、多数のイラストも設置されており、イズナやフウカ、ルミなどのイラストに加え、かなりセクシーな衣装姿のエリとカノエをデザインしたGULIM氏の色紙など、バラエティに富んだ色紙を間近で見ることができる。

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】

(C) NEXON Games Co., Ltd. & Yostar, Inc. All Rights Reserved.