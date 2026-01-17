あの格言がガチャガチャに!? カプセルトイブランド「灰色メロン」より新商品「格言くん」登場!
ガチャガチャアーティストの飯田マサミが立ち上げたカプセルトイブランド「灰色メロン」から、新商品「格言くん」をカプセルトイメーカーの株式会社スタンド・ストーンズから発売する。
「格言くん」
「格言くん」のコンセプトは、この混沌とする先行きが見えない時代に、昔から語られている先人たちの普遍的な言葉が、今の時代でも生き方のヒントになるのではと思い、一人の少年が人生を生きるために格言と出会い体現している様を立体化した企画となる。キャッチコピーは「先人たちの言葉は見えない道を照らしてくれるかも！」。発売開始日は2026年1月15日から。
石の上にも三年 サイズ（H62×W40×D25mm）
千里の道も一歩から サイズ（H47×W23×D58mm）
地に足をつける サイズ（H51×W31×D30mm）
実るほど頭を垂れる稲穂かな サイズ（H26×W19×D35mm）
一寸先は闇 サイズ（H43×W39×D19mm）
キャッチコピー
「格言くん」の価格は1回400円。発売開始日は2026年1月15日。
「格言くん」
「格言くん」のコンセプトは、この混沌とする先行きが見えない時代に、昔から語られている先人たちの普遍的な言葉が、今の時代でも生き方のヒントになるのではと思い、一人の少年が人生を生きるために格言と出会い体現している様を立体化した企画となる。キャッチコピーは「先人たちの言葉は見えない道を照らしてくれるかも！」。発売開始日は2026年1月15日から。
石の上にも三年 サイズ（H62×W40×D25mm）
千里の道も一歩から サイズ（H47×W23×D58mm）
地に足をつける サイズ（H51×W31×D30mm）
実るほど頭を垂れる稲穂かな サイズ（H26×W19×D35mm）
一寸先は闇 サイズ（H43×W39×D19mm）
キャッチコピー
「格言くん」の価格は1回400円。発売開始日は2026年1月15日。