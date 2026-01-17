ＭＬＢ公式サイトなど複数の米メディアは１６日（日本時間１７日）、メッツがブルージェイズからＦＡとなっていたボー・ビシェット内野手（２７）と３年総額１億２６００万ドル（約１９９億円）で合意したと報じた。

この電撃移籍の裏には、緊迫した争奪戦のドラマがあった。ＵＳＡトゥデー紙のボブ・ナイチンゲール記者によると「当初ビシェット獲得に最も近づいていたのはフィリーズだった」という。同紙は「フィリーズが前夜にビシェット側の要求を受け入れ、７年総額２億ドル（約３１６億円）での合意を確信していた」と内情を明かした。

しかし、カイル・タッカー外野手（２８）をドジャースに奪われたメッツのスティーブ・コーエンオーナーが即座に「強行突破」を図ったのだ。フィリーズはこの直後、ＪＴリアルミュート捕手（３４）と３年総額４５００万ドル（約７１億１５００万円）で再契約した。

米スポーツサイト「アスレチック」によれば、「フィリーズはビシェット獲得に興奮し、説得力のある提案をしたと確信していた」という。だが、若きスターの心を動かしたのはメッツが提示した年平均４２００万ドル（約６６億４０００万円）、各シーズン終了後に契約を破棄できるオプトアウト条項を盛り込んだ「高額・短期」だった。

昨季は終盤に左ひざの負傷で離脱したものの、打率３割１分１厘、１８本塁打、９４打点、１８１安打を記録。ドジャースとのワールドシリーズ第７戦では大谷翔平投手（３１）から特大の先制３ランを放つなど勝負強さも持っている。これまで遊撃一筋だったが、メッツでは三塁へのコンバートが有力視されている。フランシスコ・リンドア内野手（３２）、フアン・ソト外野手（２７）と並ぶ打線は超強力だ。１９８６年以来、４０年ぶりの世界一奪還の使者になれるか。