Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ（ブルアカ）」のリアルイベント「ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～」を1月17日と18日の2日間にわたって千葉県の幕張メッセにて開催している。

本イベントは「ブルアカ」の5周年を記念して開催されるイベント。例年、アニバーサリーシーズンにあたる1月頃に開催されており、年に一度のビッグイベントということもあり、多くの先生たちが駆けつけ大盛況となっていた。

物販エリアの「エンジェル24」やフード＆ドリンクコーナーの盛況具合あはもちろんのこと、会場内で歓声が上がっていたのは「帰ってきた！ 桃フレンズレース」のコーナー。ここでは作中のマスコットキャラクターである「モモフレンズ」たちが徒競走をするアトラクションで、1位になるキャラクターを予想し的中するとノベルティが貰える。誰が1位になるのかは全く予想がつかず、かつレース中にハプニングが起こることもあり、参加者からは応援と笑い声によって大きな盛り上がりを見せていた。

このほか、キャラクターのパネル展示や巨大なバルーン、1年の間に開催されたメインストーリーやイベントストーリーのビジュアルを立体的に見せるコーナーなど、イベントならではの展示が多数用意されていた。本記事では会場の模様を写真でお届けする。

こちらがモモフレンズレース。ハプニング満載のレースで大盛りあがり！

開場から間もない時間だったにも関わらず各ブースでは列が形成されていた

カイテンジャーとペロロジラのバルーン

見上げるとこのようなサイズ感でかなりデカい！

手強いボス・ゲブラもバルーンで立体化

イベントストーリーのビジュアルなどの立体的な展示も

ゲームのホーム画面を再現したエリア

メッセージボードにはキャラクターのイラストも

会場の各所では3Dキャラクターの映像が放送。こちらも毎年恒例の人気コンテンツ

様々な場所にイラストとキャラクターのパネルが置かれている

まだプレイアブルとして実装されていないキャラクターのパネルも。実装が待ち遠しい！

【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day1】【ブルアカふぇす！～ごー！ごー！！先生♪～ スペシャルステージ Day2】

